23 января 2018 года

ЭПЖ успешно прошел тесты

Опытно-промышленная эксплуатация электронного промыслового журнала завершена. Теперь ожидается выход закона об обязательном использовании программного комплекса.

Для того чтобы электронный промысловый журнал максимально учитывал практические тонкости, была организована его опытно-промышленная эксплуатация. Программный продукт протестировало 384 судна, рассказали Fishnews в Центре системы мониторинга рыболовства и связи. Это флот, работавший в Охотском, Беринговом, Японском, Баренцевом, Черном и Балтийском морях.

Опробовали ЭПЖ и рыбаки, которые ведут промысел без судов или с использованием маломерного флота, - для таких предприятий была предложена специальная версия электронного промыслового журнала «Стационарный объект». Как отмечают в ЦСМС, этот продукт отражает особенности «прибрежки». Подсистему испробовало 30 пользователей, осуществляющих добычу без судов.

Тестирование показало, что технически электронный промысловый журнал готов к внедрению на практике, сообщили в ЦСМС. В учреждении планируют дальнейшие совершенствования продукта, однако это будут уже доработка для удобства применения.

Опытно-промышленная эксплуатация в рамках бюджетного финансирования сейчас завершена, но предприятия могут продолжать применение журнала за счет собственных средств. Специалисты ЦСМС готовы консультировать пользователей водных биоресурсов, подчеркнул в учреждении.

В Центре системы мониторинга рыболовства и связи рассчитывают, что законопроект об ЭПЖ будет внесен в правительство в первые месяцы 2018 г. и в Госдуму поступит в весеннюю сессию.

Fishnews