23 января 2018 года

Новинки рыбоводства съедутся на ВДНХ

С 30 января по 1 февраля в Москве пройдет XXIII Международная специализированная торгово-промышленная выставка «MVC: Зерно – Комбикорма - Ветеринария - 2018». На ней представят и последние достижения в области аквакультуры.

Выставка вновь соберет специалистов агропромышленного комплекса на площадке павильона № 75 ВДНХ.

Посетители смогут познакомиться с новейшими разработками в области растениеводства и агрохимии, выращивания и переработки зерна, производства комбикормов, в том числе для рыб, с инновационным ветеринарным оборудованием и препаратами, а также специализированными сервисами и услугами.

Как сообщили Fishnews организаторы, на площади свыше 22 тыс. м2 развернутся экспозиции участников из Австрии, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Азербайджана, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Норвегии, Польши, Сербии, Словении, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии и 46 регионов России – всего 438 компаний.

Деловая часть выставки будет представлена 15 мероприятиями, на которых выступят спикеры из 12 стран. На выставке пройдет серия международных конференций, одна из которых будет посвящена перспективам развития российской и мировой аквакультуры.

1 февраля состоится Всероссийское совещание агроинженерных служб. Его участники определят первоочередные задачи по реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 гг.

Чтобы получить бесплатный билет на «MVC: Зерно – Комбикорма – Ветеринария - 2018», нужно успеть пройти предварительную онлайн-регистрацию на сайте mvc-expohleb.ru до 26 января 2018 г. Также на этом сайте доступна деловая программа мероприятия.

Выставку организует MCE «Экспохлеб» при специальной поддержке Минсельхоза, Европейской федерации производителей комбикормов, Росптицесоюза, Союза предприятий зообизнеса, Союзроссахара, Российской ветеринарной ассоциации, Союза комбикормщиков, Российского зернового союза, ГКО «Росрыбхоз», Мясного совета ЕЭП. Официальный партнер – Московская торгово-промышленная палата. Информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

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