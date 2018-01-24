Подозрительный «транспорт» поймали в российских водах

24 января 2018 года
Ведомства обсудили основные вопросы, возникшие при рассмотрении проекта постановления о предоставлении инвестиционных квот по крабу. После завершающего согласования документ должен отправиться в правительство.
В состав Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области уже 55 участников, рассматриваются обращения о вступлении еще от нескольких предприятий. В особом приоритете у организации – прозрачная выработка общих решений, подчеркнул руководитель объединения Максим Козлов.
К 22 января в Охотском море добыто 149 тыс. тонн минтая - на 35% больше, чем на отчетную дату прошлого года. Тихоокеанской сельди выловлено 3,1 тыс. тонн.
Началась подготовка к традиционным рыбацким состязаниям «Сахалинский лед». Они пройдут 9 марта на прежнем месте - в устье реки Найбы, организаторы ожидают несколько тысяч участников.
23 января 2018 года
Специалисты ТИНРО-Центра предлагают рыбакам добывать дальневосточную сардину (иваси) и скумбрию в зимне-весенний период. Рекомендации ученых основаны на опыте прошлых лет, начиная с 1970-х гг.
Сахалинские пограничники сообщили о задержании японского судна с сокрытым уловом на борту. По данным российских властей, ССД было подано с искажением.
24 января 2018 года
Ведомства обсудили основные вопросы, возникшие при рассмотрении проекта постановления о предоставлении инвестиционных квот по крабу. После завершающего согласования документ должен отправиться в правительство.
Министерство транспорта утвердило Перечень объектов инфраструктуры морского порта. Принятие такого списка предусмотрено обновленным законодательством.
В состав Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области уже 55 участников, рассматриваются обращения о вступлении еще от нескольких предприятий. В особом приоритете у организации – прозрачная выработка общих решений, подчеркнул руководитель объединения Максим Козлов.
К 22 января в Охотском море добыто 149 тыс. тонн минтая - на 35% больше, чем на отчетную дату прошлого года. Тихоокеанской сельди выловлено 3,1 тыс. тонн.
Предприятия Северного бассейна после двухлетнего моратория возобновят промысел мойвы – до конца марта им нужно освоить 80 тыс. тонн. Для координации промысла в Росрыболовстве создан штаб путины.
Правительство РФ исключило рыбную продукцию из сферы действия постановления от 1 декабря 2009 г. № 982: теперь для рыбы есть специальный технический регламент Евразийского экономического союза.
Началась подготовка к традиционным рыбацким состязаниям «Сахалинский лед». Они пройдут 9 марта на прежнем месте - в устье реки Найбы, организаторы ожидают несколько тысяч участников.
Одним из ключевых секторов экономики Вьетнама планируется сделать креветководство. Ожидается, что к 2025 г. объем производства деликатеса увеличится до 1,1 млн тонн, а его экспорт - до 10 млрд долларов в год.
23 января 2018 года
Специалисты ТИНРО-Центра предлагают рыбакам добывать дальневосточную сардину (иваси) и скумбрию в зимне-весенний период. Рекомендации ученых основаны на опыте прошлых лет, начиная с 1970-х гг.
Президентом Межрегиональной Ассоциации «Ярусный промысел» избран Вячеслав Бычков. С прошлого года он работал в объединении в должности вице-президента.