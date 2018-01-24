24 января 2018 года

Подозрительный «транспорт» поймали в российских водах

Сахалинские пограничники задержали очередной «подфлажник». На борту судна, по документам являющегося грузовым, обнаружили оборудование для промысла краба, корзины для его перевозки и наживу.

Шхуну «OST-3» под флагом Республики Танзания остановили 20 января в проливе Лаперуза (между Сахалином и островом Хоккайдо). В ходе технического обнаружения судна капитан на запросы не отвечал, а после визуального обнаружения авиацией сообщил ложные опознавательные данные, рассказали Fishnews в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. В результате шхуну задержали.

Помимо промыслового оборудования, в трюме были найдены элементы флоры и фауны морского дна. Судно оказалось приписанным к порту Занзибар и принадлежащим панамской компании с признаками «бумажной корпорации», обратили внимание в погрануправлении.

Пограничники отметили действенную поддержку со стороны Департамента рыбного и лесного хозяйства губернаторства Хоккайдо. Его сотрудники проинформировали российских коллег о подозрительном судне в ИЭЗ Японии, а затем о следовании шхуны в российские воды.

«OST-3» доставили в порт Корсаков для дальнейшего разбирательства. В отношении капитана возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство). На судно наложен арест.

Fishnews