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Панопа японская. Фото пресс-службы ТИНРО-Центра

Ученые рекомендуют ввести в промысел новых моллюсков

Специалисты ТИНРО-Центра предлагают включить двустворчатых моллюсков панопу японскую и зирфею Пилсбри в список «одуемых» и установить для них промысловые объемы. В институте подготовили соответствующее биообоснование.

Заведующий лабораторией бентоса ТИНРО-Центра Виктор Надточий рассказал, что эти моллюски относятся к семейству Hiatellidae. Их неофициальное название – гуидаки, что у североамериканских индейцев индейского означает «глубоко копающий». Панопа и зирфея, высоко ценимые в странах АТР, - традиционные обитатели прибрежных вод Приморья.

Так как большую часть жизни они проводят в толще грунта, ученым долгое время не удавалось собрать данные о численности этих беспозвоночных. В 2017 г. сотрудники института провели водолазные съемки в юго-западной части залива Петра Великого и обнаружили потенциально промысловые скопления панопы и зирфеи.

По данным ресурсных исследований, выполненных в 2003-2017 гг. на прибрежных акваториях Приморья, панопа встречалась от устья реки Туманная до мыса Золотой на глубинах от 5 до 20 м на песчаных, илисто-песчаных и илистых грунтах. Плотность поселений составляла от 0,1 до 2 экземпляров/м2, биомасса - от 0,3 до 386 г/ м2.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, общая площадь поселений оценивается в 1535 га, обследованная часть запаса - в 855 тонн, основные ресурсы панопы сосредоточены в заливе Петра Великого. Ученые полагают, что это не окончательная цифра, поскольку полностью оценить запас моллюска проблематично.

Зирфея Пилсбри также является долгоживущим видом двустворчатых моллюсков, которые обитают в толще грунта. В прошлом году в юго-западной части залива Петра Великого обнаружено крупное, ранее неизвестное, поселение зирфеи на глубинах 14-23 м в районе палеодельты реки Туманная с выходами глинистых илов. Анализ подводной видеосъемки показал, что плотность поселения может достигать 200 и выше экз./м2. В одном отверстии могут находиться сифоны нескольких особей. «Учитывая длину сифона, вероятно, в толще грунта, моллюски образуют объемную гроздьевидную агрегацию, где особи занимают разные горизонты (до 50 см от поверхности), а их сифоны могут конусом расходиться вглубь от одного общего отверстия», - рассказали в институте.

Обследованная площадь поселения зирфеи в районе от устья реки Туманная до границы Дальневосточного морского биозаповедника составила 1300 га, общий запас моллюсков оценен в 10 390 тонн. Учитывая анализ встречаемости рецентных раковин зирфеи в береговых выбросах, ученые предполагают, что площадь ее обитания гораздо шире.

Поскольку оба вида – это новые для промысла объекты, они могут быть внесены в перечень объектов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов и осуществляется прибрежное рыболовство, подчеркнули в институте.

Также специалисты обратили внимание, что ввиду сложности освоения панопы и зирфеи необходимы будут исследования по совершенствованию орудий лова и разработки экологичных технологий добычи.

Ученый совет поддержал введение моллюсков в промысел и включение их в список «одуемых» и перечень объектов прибрежного рыболовства.

Fishnews
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