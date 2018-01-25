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Судно «Миё Мару 21» (оно же Oyster). Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области

«Многоликих» нарушителей оштрафовали и лишили шхуны

На Сахалине суд вынес решение о конфискации краболовной шхуны. По данным погрануправления, экипаж судна отключал ТСК, давал ложные ответы на запросы российских властей, а в порту Японии предъявлял поддельные регистровые документы.

18 января 2017 г. это судно под названием Oyster (флаг Республики Того, порт приписки Ломе) задержали российские пограничники в ИЭЗ Японии. Содействие оказали японские партнеры из штаба первого района Управления безопасности на море и Департамента рыбного и лесного хозяйства губернаторства Хоккайдо.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области, грузовое судно Oyster принадлежало российской компании «ДАБЛ». Под названием «Миё Мару 21» оно вышло из Корсакова в Японию. Затем экипаж отключил ТСК, сменил название и тип судна: поддельные регистровые судовые документы теплохода Oyster были оформлены на ликвидированную в 2012 г. иностранную компанию, зарегистрированную на Сейшельских островах.

Суд установил, что «Миё Мару 21» и Oyster – одно и то же судно, предназначенное для промысла водных биоресурсов ловушечным способом. Оно могло быть использовано также для приема, передачи, хранения и перевозки чужих уловов. После выхода из Корсакова, по данным погрануправления, Oyster неоднократно заходил в японский порт Вакканай с живым волосатым крабом на борту.

На момент технического обнаружения пограничниками 18 января 2017 г. судно находилось в районе промысловых скоплений водных биоресурсов в ИЭЗ России. Пограничникам в ответ на запросы капитан сообщил, что командует судном «Алтай», следующим в Японию. Судно было задержано уже после пересечения внешней границы терморя РФ в японских водах, где непрерывное наблюдение за ним вели японские партнеры.

Невельский городской суд Сахалинской области признал ООО «ДАБЛ» виновным в нарушении правил, регламентирующих рыболовство (статья 8.37 КоАП РФ) и оштрафовал компанию на 100 тыс. рублей. Судно «Миё Мару 21» конфисковано в пользу государства. В связи с незаконным пересечением госграницы РФ капитана ждет суд: он обвиняется по части 1 статьи 322 УК РФ (организация незаконной миграции).

В погрануправлении отметили, что 20 января при сходных обстоятельствах была задержана и доставлена в Корсаков рыболовецкая шхуна «OST-3», ведется разбирательство.

Fishnews

  • Судно «Миё Мару 21» (оно же Oyster). Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области
  • Операция по задержанию шхуны «Миё Мару 21». Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области
  • Операция по задержанию шхуны «Миё Мару 21». Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области
  • Операция по задержанию шхуны «Миё Мару 21». Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области
  • Операция по задержанию шхуны «Миё Мару 21». Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области
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