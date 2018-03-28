«Выпускникам» омуля хотят создать более комфортные условия

28 марта 2018 года
На 27 марта в Охотском море добыто 700 тыс. тонн минтая и 61,6 тыс. тонн сельди. Отставание от уровня прошлого года – 48 тыс. тонн и 5,4 тыс. тонн соответственно.
21 марта 2018 года
К 20 марта в Охотском море добыто 628 тыс. тонн минтая – на 29 тыс. тонн ниже уровня прошлого года, сельди поймано 61 тыс. тонн (-5 тыс. тонн). Определяющим фактором в отставании по уловам остается погодная обстановка.
19 марта 2018 года
Россия предложила Китаю дополнить перечень видов водных биоресурсов, на которые распространяется соглашение по борьбе с ННН-промыслом. Стороны также согласовали порядок заполнения сертификата, подтверждающего законность вылова, при перевозке продукции авиационным транспортом и при транспортировке объектов аквакультуры.
15 марта 2018 года
В городе Игарка Красноярского края правоохранители изъяли 73 кг черной икры. Экспертиза показала, что обнаруженный в гаражном боксе продукт приготовлен из «краснокнижного» сибирского осетра.
14 марта 2018 года
На 13 марта в Охотском море российский флот освоил 555 тыс. тонн минтая (-11 тыс. тонн к уровню прошлого года). Ученые исследовали обстановку в Западно-Камчатской подзоне и вынесли вердикт: причин для продления в этом районе промысла до 10 апреля нет.
Вблизи Красноярска на Енисее задержали троих рыбаков с электроудочками и незаконной добычей. Они вели браконьерский лов на особо охраняемой природной территории.
30 марта 2018 года
Росрыболовство приостановило договоренность с Украиной по действиям при выявлении нарушений на промысле. Причиной стало задержание отечественного судна «Норд», которое украинские пограничники вместо порта приписки доставили в Бердянск.
В Сахалинской области предлагается запретить использовать ставные невода с длиной центрального крыла более 1,5 км. Такую меру проект приказа Минсельхоза предусматривает на 2018 г.
Росрыболовство видит приоритетом для рыбаков реализацию продукции на внутреннем рынке. Для этого в ведомстве усиливают работу с торговыми сетями и готовят меры экономического стимулирования.
Лучшим территориальным управлением Росрыболовства по итогам 2017 г. признано Северо-Восточное ТУ. Глава ведомства Илья Шестаков вручил переходящее знамя на расширенном заседании коллегии.
Рыбоводным хозяйствам Челябинской области выплатят субсидии для погашения процентных ставок по кредитам на развитие предприятий. Для осетроводов предусмотрено полное возмещение ставки Центробанка.
На Камчатке осужден капитан судна-«подфлажника», застигнутого в российских водах с браконьерским крабом на борту. Моряка приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу.
29 марта 2018 года
Перезаключение договоров, инвестквоты, налоговое регулирование, безопасность флота, лососевая путина – на этих и других темах министр сельского хозяйства Александр Ткачев и его заместитель, глава Росрыболовства Илья Шестаков остановились на коллегии ФАР.
Введение крабовых аукционов не позволит включить в программу инвестиционных квот рыбаков, добывающих краба. По словам руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, эти два механизма одновременно работать не будут.
Первые договоры о закреплении и предоставлении инвестквот подписали на полях коллегии Росрыболовства 29 марта. Компания «Рыболовецкий колхоз им. Ленина» обязалась построить три среднетоннажных судна, «Гранис» – береговой завод.
На отчетно-выборном собрании Росрыбхоза Василий Глущенко был переизбран председателем правления (совета) ассоциации. Члены объединения также определили приоритетные направления развития товарной аквакультуры на ближайшие годы.