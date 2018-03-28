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Икра байкальского омуля в аппарате Вейса. Фото пресс-службы Байкальского филиала Главрыбвода

«Выпускникам» омуля хотят создать более комфортные условия

Специалисты продолжают работу по восстановлению запасов байкальского омуля. В прошлом году впервые за несколько лет отловлены производители селенгинской популяции. Для того чтобы повысить эффективность выпуска, икру перевезли с Большереченского завода на Селенгинский.

Искусственное воспроизводство – одно из направлений работы по восстановлению запасов байкальского омуля. В октябре 2017 г. впервые за несколько лет удалось отловить производителей селенгинской популяции. Полученную после естественного нереста икру заложили на инкубацию в аппараты Вейса в садковой базе Большереченского завода Байкальского филиала Главрыбвода.

В марте специалисты провели инвентаризацию икры. После подсчета ее перевезли для дальнейшей инкубации на Селенгинский экспериментальный рыбоводный завод, рассказали Fishnews в пресс-службе Байкальского филиала Главрыбвода.

Цель перевозки – организовать более ранний выклев (по сравнению с условиями Большереченского рыбоводного завода) и последующий выпуск личинки в период наиболее оптимальных температурных условий реки Селенги. Специалисты рассчитывают, что это повысит выживаемость личинки и эффективность работ по искусственному воспроизводству эндемика.

Fishnews


  • Икра байкальского омуля в аппарате Вейса. Фото пресс-службы Байкальского филиала Главрыбвода
  • Подготовка икры на Большереченском рыбоводном заводе к перевозке на СЭРЗ. Фото пресс-службы Байкальского филиала Главрыбвода
  • Икра байкальского омуля селенгинской популяции после перевозки на СЭРЗ. Фото пресс-службы Байкальского филиала Главрыбвода
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