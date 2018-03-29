29 марта 2018 года

Побережье Байкала защитили от конского навоза

В Бурятии оштрафована индивидуальная предпринимательница, неправомочно содержавшая лошадей в районе Байкала. Прибрежная защитная полоса озера была засорена навозом.

Сотрудники Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратуры установили, что женщина содержала лошадей на лесном участке без согласования с Ангаро-Байкальским теруправлением Росрыболовства. При этом животные унавозили побережье, сообщили Fishnews в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Было возбуждено административное дело по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ (нарушение спецрежима хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта). Предпринимательницу оштрафовали на 8 тыс. рублей.

Fishnews