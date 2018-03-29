29 марта 2018 года

Россия и Абхазия хотят дополнить «рыбное» соглашение

Российская Федерация и Республика Абхазия планируют согласовывать оценки запасов, лимиты вылова и меры регулирования промысла совместно эксплуатируемых трансграничных видов на местах зимовки в Черном море.

Соглашение между правительствами России и Абхазии о сотрудничестве в области рыбного хозяйства было подписано в октябре 2010 г. Документ предусматривает взаимодействие государств в сохранении, управлении и рациональном использовании водных биоресурсов Черного моря, борьбе с ННН-промыслом, исследованиях запасов, подготовке кадров. Всеми вопросами по реализации соглашения занимается специальная двусторонняя комиссия.

Правительство России одобрило внесение изменений в соглашение, сообщает корреспондент Fishnews. Поправки, представленные Минсельхозом, согласованы с МИДом России и другими заинтересованными федеральными ведомствами и предварительно проработаны с абхазской стороной.

Планируется добавить в соглашение пункт о согласовании оценок запаса, объемов (лимитов) допустимого изъятия, квот добычи водных биоресурсов и мер регулирования промысла совместно эксплуатируемых запасов трансграничных видов на местах зимовки в Черном море.

Также поправки предусматривают, что решения Российско-Абхазской комиссии по рыбному хозяйству станут обязательными к исполнению сторонами и будут оформляться протоколами. Предполагается, что за реализацию решений комиссии будут ответственны Росрыболовство и Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия.

Минсельхозу России поручено провести переговоры с абхазской стороной и подписать от имени Правительства РФ протокол с предлагаемыми изменениями.

Fishnews