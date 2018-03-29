Россия и Абхазия хотят дополнить «рыбное» соглашение

29 марта 2018 года
Перезаключение договоров, инвестквоты, налоговое регулирование, безопасность флота, лососевая путина – на этих и других темах министр сельского хозяйства Александр Ткачев и его заместитель, глава Росрыболовства Илья Шестаков остановились на коллегии ФАР.
Введение крабовых аукционов не позволит включить в программу инвестиционных квот рыбаков, добывающих краба. По словам руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, эти два механизма одновременно работать не будут.
Первые договоры о закреплении и предоставлении инвестквот подписали на полях коллегии Росрыболовства 29 марта. Компания «Рыболовецкий колхоз им. Ленина» обязалась построить три среднетоннажных судна, «Гранис» – береговой завод.
Вопрос определения статуса рыбопродукции, произведенной в открытом море, сенатор Людмила Талабаева обсудила с первым замминистра сельского хозяйства Джамбулатом Хатуовым. Ранее эта тема рассматривалась на встрече парламентария с представителями рыбной промышленности.
29 марта состоится расширенное заседание коллегии Федерального агентства по рыболовству. На повестке дня – перезакрепление долей, инвестиционные квоты, вопросы отраслевой науки, рыбохозяйственного образования и другие важные темы.
В Бурятии оштрафована индивидуальная предпринимательница, неправомочно содержавшая лошадей в районе Байкала. Прибрежная защитная полоса озера была засорена навозом.
30 марта 2018 года
Росрыболовство приостановило договоренность с Украиной по действиям при выявлении нарушений на промысле. Причиной стало задержание отечественного судна «Норд», которое украинские пограничники вместо порта приписки доставили в Бердянск.
В Сахалинской области предлагается запретить использовать ставные невода с длиной центрального крыла более 1,5 км. Такую меру проект приказа Минсельхоза предусматривает на 2018 г.
Росрыболовство видит приоритетом для рыбаков реализацию продукции на внутреннем рынке. Для этого в ведомстве усиливают работу с торговыми сетями и готовят меры экономического стимулирования.
Лучшим территориальным управлением Росрыболовства по итогам 2017 г. признано Северо-Восточное ТУ. Глава ведомства Илья Шестаков вручил переходящее знамя на расширенном заседании коллегии.
Рыбоводным хозяйствам Челябинской области выплатят субсидии для погашения процентных ставок по кредитам на развитие предприятий. Для осетроводов предусмотрено полное возмещение ставки Центробанка.
На Камчатке осужден капитан судна-«подфлажника», застигнутого в российских водах с браконьерским крабом на борту. Моряка приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу.
29 марта 2018 года
Перезаключение договоров, инвестквоты, налоговое регулирование, безопасность флота, лососевая путина – на этих и других темах министр сельского хозяйства Александр Ткачев и его заместитель, глава Росрыболовства Илья Шестаков остановились на коллегии ФАР.
Введение крабовых аукционов не позволит включить в программу инвестиционных квот рыбаков, добывающих краба. По словам руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, эти два механизма одновременно работать не будут.
Первые договоры о закреплении и предоставлении инвестквот подписали на полях коллегии Росрыболовства 29 марта. Компания «Рыболовецкий колхоз им. Ленина» обязалась построить три среднетоннажных судна, «Гранис» – береговой завод.
На отчетно-выборном собрании Росрыбхоза Василий Глущенко был переизбран председателем правления (совета) ассоциации. Члены объединения также определили приоритетные направления развития товарной аквакультуры на ближайшие годы.