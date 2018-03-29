30 марта 2018 года

Уральскую аквакультуру поддержат субсидиями

Рыбоводным хозяйствам Челябинской области выплатят субсидии для погашения процентных ставок по кредитам на развитие предприятий. Для осетроводов предусмотрено полное возмещение ставки Центробанка.

Порядок предоставления господдержки на развитие аквакультуры, включая товарное осетроводство, приняли на заседании правительства региона.

Министр сельского хозяйства области Алексей Кобылин рассказал, что региональная стратегия социально-экономического развития предусматривает увеличение урожаев аквакультуры до 7 тыс. тонн. Планируется, что господдержка позволит укрепить материально-техническую базу рыбоводных хозяйств, будет способствовать интенсификации работы отрасли.

Как сообщили Fishnews в управлении пресс-службы и информации правительства Челябинской области, субсидии в размере 70% ключевой ставки Центробанка могут быть выплачены предприятиям, взявшим кредиты на срок от одного до трех лет на приобретение кормов и рыбопосадочного материала. Такую поддержку окажут и по кредитам на срок до десяти лет – на строительство и модернизацию объектов рыбоводной инфраструктуры, объектов производства кормов и рыбопосадочного материала, переработки и хранения продукции, на приобретение техники, специализированных судов, оборудования для разведения и выращивания рыбы.

В размере 100% ставки Центробанка будут субсидироваться кредиты на развитие товарного осетроводства.

В 2018, 2019 и 2020 гг. на субсидирование ставок по кредитам для аквакультуры планируется ежегодно направлять по 10 млн рублей из областного бюджета.

Fishnews