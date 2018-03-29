Уральскую аквакультуру поддержат субсидиями

29 марта 2018 года
Перезаключение договоров, инвестквоты, налоговое регулирование, безопасность флота, лососевая путина – на этих и других темах министр сельского хозяйства Александр Ткачев и его заместитель, глава Росрыболовства Илья Шестаков остановились на коллегии ФАР.
Введение крабовых аукционов не позволит включить в программу инвестиционных квот рыбаков, добывающих краба. По словам руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, эти два механизма одновременно работать не будут.
Первые договоры о закреплении и предоставлении инвестквот подписали на полях коллегии Росрыболовства 29 марта. Компания «Рыболовецкий колхоз им. Ленина» обязалась построить три среднетоннажных судна, «Гранис» – береговой завод.
На отчетно-выборном собрании Росрыбхоза Василий Глущенко был переизбран председателем правления (совета) ассоциации. Члены объединения также определили приоритетные направления развития товарной аквакультуры на ближайшие годы.
Вопрос определения статуса рыбопродукции, произведенной в открытом море, сенатор Людмила Талабаева обсудила с первым замминистра сельского хозяйства Джамбулатом Хатуовым. Ранее эта тема рассматривалась на встрече парламентария с представителями рыбной промышленности.
29 марта состоится расширенное заседание коллегии Федерального агентства по рыболовству. На повестке дня – перезакрепление долей, инвестиционные квоты, вопросы отраслевой науки, рыбохозяйственного образования и другие важные темы.
30 марта 2018 года
Росрыболовство приостановило договоренность с Украиной по действиям при выявлении нарушений на промысле. Причиной стало задержание отечественного судна «Норд», которое украинские пограничники вместо порта приписки доставили в Бердянск.
В Сахалинской области предлагается запретить использовать ставные невода с длиной центрального крыла более 1,5 км. Такую меру проект приказа Минсельхоза предусматривает на 2018 г.
Росрыболовство видит приоритетом для рыбаков реализацию продукции на внутреннем рынке. Для этого в ведомстве усиливают работу с торговыми сетями и готовят меры экономического стимулирования.
Лучшим территориальным управлением Росрыболовства по итогам 2017 г. признано Северо-Восточное ТУ. Глава ведомства Илья Шестаков вручил переходящее знамя на расширенном заседании коллегии.
На Камчатке осужден капитан судна-«подфлажника», застигнутого в российских водах с браконьерским крабом на борту. Моряка приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу.
29 марта 2018 года
Перезаключение договоров, инвестквоты, налоговое регулирование, безопасность флота, лососевая путина – на этих и других темах министр сельского хозяйства Александр Ткачев и его заместитель, глава Росрыболовства Илья Шестаков остановились на коллегии ФАР.
Введение крабовых аукционов не позволит включить в программу инвестиционных квот рыбаков, добывающих краба. По словам руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, эти два механизма одновременно работать не будут.
Первые договоры о закреплении и предоставлении инвестквот подписали на полях коллегии Росрыболовства 29 марта. Компания «Рыболовецкий колхоз им. Ленина» обязалась построить три среднетоннажных судна, «Гранис» – береговой завод.
На отчетно-выборном собрании Росрыбхоза Василий Глущенко был переизбран председателем правления (совета) ассоциации. Члены объединения также определили приоритетные направления развития товарной аквакультуры на ближайшие годы.
Вопрос определения статуса рыбопродукции, произведенной в открытом море, сенатор Людмила Талабаева обсудила с первым замминистра сельского хозяйства Джамбулатом Хатуовым. Ранее эта тема рассматривалась на встрече парламентария с представителями рыбной промышленности.