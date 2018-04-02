02 апреля 2018 года

На Дальнем Востоке появится электронная таможня

В Дальневосточном регионе к 2020 г. планируется создать электронную таможню и обновленные центры электронного декларирования (ЦЭДы). Один из них будет оформлять товары, прибывшие по морю и воздуху, второй – грузы, привезенные другими видам транспорта.

Реформирование таможенных органов предполагает поэтапное создание региональных электронных таможен и концентрацию процессов электронного декларирования в специальных центрах. Также будут функционировать таможни и подчиненные им таможенные посты фактического контроля.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, в регионе к 2020 г. будет действовать два ЦЭДа. Первый - Владивостокский таможенный пост, подчиненный Владивостокской таможне, он начал работу в 2011 г. Здесь будут декларировать товары, прибывающие морским и воздушным транспортом. Планируется, что в полном объеме пост начнет функционировать к концу текущего года.

Декларированием товаров, прибывших другими путями, будет заниматься Дальневосточный таможенный пост (ЦЭД), подчиненный Дальневосточной электронной таможне. Их планируется создать в 2020 г., сейчас прорабатываются вопросы о структурах, штатной численности и местонахождении.

Всего в России предполагается создать 16 ЦЭДов. Ожидается, что реформирование таможенных органов позволит более эффективно использовать их ресурсы, повысить качество таможенного администрирования и сократить сроки оформления.

Fishnews