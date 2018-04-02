02 апреля 2018 года

Северным заводам отложили аукцион на понижение

Росрыболовство перенесло аукцион на понижение, с помощью которого предполагается распределить квоты вылова трески и пикши под строительство береговых заводов. Сроки сдвинуты в связи с решением ФАС.

Аукцион на понижение по объектам инвестиций «П» и «Р» перенесли со 2 апреля на другую дату – на какую, сообщат дополнительно, после официального опубликования решения ФАС России на сайте www.torgi.gov.ru.

Напомним, что объект инвестиций типа «П» – это завод большой мощности по переработке трески, пикши и иных видов рыб, объект инвестиций типа «Р» – завод средней мощности по переработке трески, пикши и других видов рыб.

Аукцион на понижение перенесен на основании решения Федеральной антимонопольной службы от 30 марта 2018 г. о признании обоснованной жалобы ООО «ПАРК» на решение комиссии по отбору инвестпроектов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, приказом Росрыболовства от 2 марта 2018 г. № 162 были закреплены первые доли квот на инвестиционные цели по Дальневосточному бассейну – за РК имени Ленина, компаниями «Гранис», «Минтай первый», «Новый сейвал», «Бухта троицы», «Новострой», «Новый Восход», «РРПК Восток». По Северному бассейну лимиты и по судам, и по заводам будут распределены через аукцион на понижение.

Fishnews