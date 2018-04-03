03 апреля 2018 года

За трех осетров расплатился катером

В Ямало-Ненецком автономном округе жителю Салехарда не удалось отсудить катер, конфискованный за незаконный вылов сибирского осетра. Суд оставил приговор в силе.

Установлено, что в июне 2017 г. мужчина вышел на катере в акваторию Оби и установил четыре сети, в которые поймал трех сибирских осетров. Браконьера задержали с уловом возле дома. 14 февраля этого года мировой судья признал гражданина виновным в незаконной добыче особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России (часть 1 статьи 258.1 УК РФ).

Суд учел, что браконьер в ходе следствия добровольно возместил ущерб, и наказанием стали 60 часов обязательных работ. Кроме того, в доход государства конфисковали катер «Амур-М».

Осужденный не согласился с конфискацией катера и подал апелляцию, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого АО. В обращении мужчина также просил освободить его от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа. Салехардский горсуд, рассмотрев апелляцию, оставил приговор мирового судьи без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Fishnews