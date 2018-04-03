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Промысловые неводные уловы воблы и леща. Фото пресс-службы КаспНИРХ

Кому в Нижней Волге жить хорошо

В низовьях Волги уменьшилась нерестовая популяция воблы и сазана, у леща она стабилизировалась на невысоком уровне. У судака, сома и щуки прибавилось производителей, однако изменились размерно-весовой состав и соотношение возрастных групп.

Сотрудники Каспийского НИИ рыбного хозяйства ежегодно ведут количественный учет молоди рыб в низовьях Волги. Работы проводятся в пик половодья на нерестилищах и в прибрежных участках водотоков. В институте отмечают, что абсолютная численность молоди полупроходных и речных видов рыб в самом начале XXI в. достигала 338,7 млрд экземпляров, в последующие годы она понизилась, варьируя от 151,3 до 309,3 млрд особей.

Для Астраханской области важное промысловое значение имеют «одуемые» вобла, лещ, судак, сазан, щука, сом. При этом наибольшая доля вылова принадлежит лещу, на втором месте – сом.

Вобла из лидера стала аутсайдером

В начале 1990-х гг. популяция воблы была наиболее многочисленной и занимала ведущее положение в промысле, уловы достигали 19 тыс. тонн. А в 2013 г. добыча этой рыбы оказалась минимальной – всего 1,2 тыс. тонн. Сейчас вобла в уловах занимает всего 3,4%, сообщили Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ.

Современные условия воспроизводства воблы неблагоприятные, подчеркнули в институте. Эффективность нереста этой рыбы неуклонно снижается. Об уменьшении численности свидетельствуют слабый нерестовый ход производителей, низкая численность рыб в море, малые уловы. Количество производителей сократилось за 15 лет в 2,5 раза. Современные запасы воблы находятся на низком уровне, нерестовая биомасса снизилась с 1990 г. втрое.

Лещ стал хуже расти

Численность производителей леща с 2003 г. снизилась на 20%, констатируют ученые. В связи с ухудшением условий обитания в море снизились темпы линейно-весового роста. Значительное уменьшение промысловой биомассы леща началось с 2006 г. Сейчас запас формируется малочисленными поколениями и поколением средней численности (2013 г.). Это связано с маловодными годами последних 10 лет с неблагоприятными параметрами половодья, снижением эффективности нереста, ухудшением условий нагула молоди и взрослых рыб в Северном Каспии.

Судака еще мало

Добыча судака испытывает довольно значительные колебания. В последние пять лет (2013 – 2017 гг.) отмечается положительная динамика роста промысловых уловов. Количество производителей и промзапас увеличились с 2007 по 2017 гг. в два раза. Несмотря на увеличение численности и биомассы, запасы его находятся на низком уровне по сравнению с периодом 1990-х гг., когда биомасса популяции достигала 30 тыс. тонн.

Непростые времена и у карпа

Численность сазана сокращается. В 1990-е гг. его вылов составлял 3-4 тыс. тонн. Затем уловы снизились и стабилизировались на уровне 1-1,2 тыс. тонн. Количество самок и самцов в популяции стабильно, соотношение полов близко к 1:1, на нерест мигрирует вдвое меньше производителей по сравнению с началом 2000-х гг.

Щука страдает от браконьеров

В современный период значительно вырос интерес к щуке как объекту промысла. За последние 10 лет ее уловы стабилизировались на уровне 4-5 тыс. тонн. В популяции наблюдается динамика снижения доли самок с 70% в 2012 г. до 50 % в настоящее время. Это обусловлено ростом неучтенного изъятия, которое в среднем оценивается в 3 тыс. тонн. Большой перелов, высокий промысловый пресс на ограниченной акватории может отрицательно сказаться на воспроизводстве щуки и ее запасах, предостерегают в КаспНИРХ.

Сом успешно нагуливается

Численность сома относительно стабильна. Темп линейного и весового роста для всех возрастных групп постоянен, что говорит о хороших условиях его нагула по всему ареалу и о благоприятном состоянии популяции. С 2006 по 2017 гг. количество производителей сома увеличилось вдвое.

Мелочи хватает

Наиболее многочисленны среди мелких пресноводных красноперка и карась. Их биологические характеристики – на уровне среднемноголетних значений. Запасы стабильны и имеют тенденцию к увеличению.

Численность серебряного карася значительно увеличилась. Высокая экологическая пластичность этого вида, его способность осваивать для размножения все типы нерестовых водоемов – полои, ильмени, култуки, мелководья у островов авандельты – позволили серебряному карасю широко распространиться по всей дельте. Промысловая биомасса этой рыбы с конца 1990-х гг. увеличилась в 2,3 раза.

Запасы остальных мелких пресноводных объектов также находятся в благоприятном состоянии. Исключение – линь: его запасы невысоки, с тенденцией к снижению, уловы минимальны.

Как помочь рыбе

В институте подчеркнули, что восстановить и сохранять стабильность популяций возможно, обеспечив пропуск достаточного количества производителей на нерестилища. Для этого потребуется регулирование интенсивности промысла, усиление охраны на миграционных путях и местах нереста, мелиорация водоемов, увеличение объемов искусственного воспроизводства. Для полупроходных рыб, кроме этого, следует провести мероприятия по обводнению нерестилищ дельты Волги в весеннее половодье (апрель-июнь). Нужно увеличить объемы и установить оптимальные сроки подачи воды из Волжско-Камского каскада водохранилищ.

Fishnews

  • Промысловые неводные уловы воблы и леща. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Учетная съемка молоди на нерестилищах низовий Волги. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Учетная съемка молоди на нерестилищах низовий Волги. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Улов мелких пресноводных из невода ученых. Фото пресс-службы КаспНИРХ
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