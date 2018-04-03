03 апреля 2018 года

Электронные торги для аквакультуры опробуют в Приморье

Первые электронные аукционы по распределению рыбоводных участков Росрыболовство проведет в мае-июне. Пилотным регионом выбрали Приморский край, где в свободном фонде находится более 80 РВУ.

Информация о проведении электронных торгов будет размещена на сайте Федерального агентства по рыболовству и сайте www.torgi.gov.ru дополнительно, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР.

Порядок проведения электронного аукциона по рыбоводным участкам установлен постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2018 г. № 185. В частности, предусмотрено, что такие торги проводятся на интернет-площадке. Обмен информацией между участниками, организатором торгов и оператором площадки «осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов». Задаток вносится только путем зачисления на лицевой счет.

В назначенное время оператор обеспечивает доступ участников торгов к закрытой части электронной площадки, где они могут подавать предложения о цене.

Fishnews