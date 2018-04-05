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Производство филе минтая. Фото РРПК

На инвестквоты нашлось много претендентов

По итогам аукционов на понижение доли инвестквот по треске и пикше для предприятий Северного бассейна снизились в полтора раза со стартовых значений, по минтаю для дальневосточных заводов – почти в три раза.

2 и 3 апреля в Росрыболовстве прошли аукционы на понижение для распределения квот на инвестиционные цели между проектами, отобранными в ходе первого этапа заявочной кампании.

На Севере доли делили под суда

На Северном бассейне аукцион проводился по треске и пикше. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, больше всего заявок было подано по объекту инвестиций типа «З» (траулер-процессор длиной свыше 80 м) – 14. Еще шесть заявок предполагают строительство траулеров от 55 м (тип «И»), три – ярусоловов (тип «К») и одна – траулера-свежьевика длиной более 30 м (тип «Л»).

Проекты по строительству судов реализуют Архангельский траловый флот, «Компания ЛКТ», «Атлантрыбфлот», «Рыбпроминвест», «Карат-1», «Альтернатива», «Карельские морепродукты», «Мурманский губернский флот», «Норд-пилигрим», «Стрелец», «Эридан», «Мурмансельдь-2», «РК Заря», «Андромеда», «РК «Вирма», «Глобус», «Карелрыба». Итоговые доли квот для участников аукциона составили по типу «З» – 3,636%, «И» – 2,424%, «К» – 2,424%, «Л» – 0,774%. Стартовый размер долей квот составлял 6,06%, 4,04%, 4,04% и 1,29% соответственно.

Напомним, что по Северному бассейну также должен был пройти аукцион на понижение по распределению квот вылова трески и пикши под береговые заводы. Однако торги перенесли в связи с решением ФАС.

На Дальнем Востоке к гонке подключились не все

По Дальневосточному бассейну распределялись доли квот минтая и тихоокеанской сельди во всех основных районах промысла под строительство рыбоперерабатывающих заводов большой мощности – тип «М» (восемь заявок) и малой – тип «О» (одна заявка). В ходе аукциона от дальнейшей борьбы отказались «НБАМР» (тип «М») и «Преображенская база тралового флота» (тип «О»).

По результатам торгов размер долей снизился с 9,79% до 3,427%. Инвестквоты будут распределены между семью проектами типа «М», которые планируют к постройке «РК им. В.И. Ленина», «Рыбоконсервный завод «Командор», «Камчаттралфлот», «Курильский рыбак», «РК «Новый мир», «Витязь-Авто» и «Русский минтай».

На аукционе также были разыграны доли квот для Дальневосточного бассейна под строительство малых заводов по переработке разнорыбицы (тип «Г-3»). Доли квот на добычу трески, камбал, терпуга, кальмара, макруруса, наваги и белокорого палтуса в Карагинской и Петропавловско-Командорской подзонах поделили «Укинский лиман» и «КЗБ-Донка» – по 12,495% (изначально 24,99%).

Второй этап заявочной кампании стартовал 1 марта 2018 г. и продлится до 30 июня.

Fishnews
НазадМетки: ФАСдальний востоккальмарминтайнавагаросрыболовство
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