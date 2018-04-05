05 апреля 2018 года

Россия требует освобождения рыбаков «Норда»

Экипаж сейнера «Норд» содержится в нечеловеческих условиях под прицелами украинских автоматчиков, заявили в МИД. Россия требует незамедлительного освобождения своих граждан и возврата судна.

Сейнер «Норд» из Керчи с экипажем из 10 россиян был задержан в Азовском море 25 марта Госпогранслужбой Украины и отконвоирован в порт Бердянск. В отношении всех членов экипажа возбуждены административные дела по статье о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины. В отношении капитана было направлено заявление в Службу безопасности страны (СБУ) о нарушении им аналогичной статьи уголовного кодекса.

4 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с заявлением о развитии ситуации вокруг судна. Она сообщила, что МИД вручил временному поверенному в делах Украины в России ноту протеста против действий украинских пограничников.

Позиция МИД РФ

«Экипаж судна содержится в нечеловеческих условиях, к нему не допустили российских консульских сотрудников», – заявила Мария Захарова. По информации от адвокатов экипажа, в настоящее время команда «Норда» вынужденно покинула борт судна из-за испортившегося на борту улова (более 5 тонн тюльки) и спустилась на пирс. Команда «находится под прицелами автоматчиков», рассказала представитель МИДа.

Она сообщила со ссылкой на адвокатов, что капитан судна Владимир Горбенко 4 апреля был вывезен сотрудниками Службы безопасности Украины в Херсон, где местное управление СБУ намерено ходатайствовать о его аресте.

«Продолжаем настаивать на невиновности наших соотечественников, подвергающихся незаконным, агрессивным действиям со стороны силовых и судебных структур Украины», – подчеркнула Мария Захарова.

Комментарий украинских пограничников

Как сообщает корреспондент Fishnews, украинская Госпогранслужба 4 апреля разместила на своем сайте новый комментарий по ситуации с задержанием судна. Пограничники Украины продолжают настаивать, что экипаж «Норда» нарушил порядок въезда-выезда на «временно оккупированную территорию Украины», а также вел «незаконный промысел» в Азовском море. Недействительными названы судовые документы и паспорта экипажа, выданные «на временно оккупированной территории».

Госпогранслужба Украины «прилагает все усилия, чтобы обеспечить экипаж всем необходимым», говорится в сообщении. Утверждается, что судно подключено к портовому электропитанию, морякам предоставлены продукты питания и медикаменты.

Заявление капитана и адвокатов

Между тем 4 апреля в интернете было опубликовано записанное 3 апреля видеообращение капитана судна Владимира Горбенко и двух украинских адвокатов экипажа. По словам капитана, у двух членов команды (у матроса и у него самого) произошел гипертонический криз. «Скорая помощь» не смогла проехать к «Норду» по территории порта, и врачи были вынуждены добираться пешком. «Надлежащей медицинской помощи, как это доступно во всех цивилизованных государствах, произведено не было, – рассказал капитан. – Нам измерили давление, выдали по горсти таблеток необходимых и один укол произвели».

По словам адвоката Дмитрия Щербины, после обращения экипажа к украинским адвокатам за помощью, обоих юристов в течение суток не допускали к подзащитным. У команды к этому времени закончилось продовольствие, рыбаки были вынуждены голодать. В дальнейшем адвокаты значительную часть своего времени тратили на обеспечение экипажа продовольствием, водой и предметами гигиены, поскольку все припасы приходится носить на себе от проходной порта до места стоянки судна (около 2 км). «Если нас с коллегой лишат пропусков, то эти продукты некому будет носить», – подчеркнул Дмитрий Щербина.

По его словам, в первое время пограничники и сотрудники СБУ почти круглосуточно допрашивали экипаж и проводили иные следственные действия на борту судна. Как отметил защитник, «самые серьезные следственные действия они вздумали проводить после 23:00», когда у адвокатов не действуют пропуска на территорию порта.

Fishnews