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Сейнер «Норд» в порту Бердянска. Фото Госпогранслужбы Украины

Росрыболовство отреагировало на задержание судна «Норд»

Росрыболовство приостановило договоренность с Украиной по действиям при выявлении нарушений на промысле. Причиной стало задержание отечественного судна «Норд», которое украинские пограничники вместо порта приписки доставили в Бердянск.

29-я сессия российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море проходила в Ростове-на-Дону с 24 по 26 октября прошлого года. В частности, стороны утвердили Порядок осуществления контроля изъятия промысловыми и иными судами водных биоресурсов в акватории Азовского моря и Керченском проливе на 2018 г. По итогам встречи был подписан протокол.

Согласно пункту 7 приложения 8 этого документа, «при обнаружении нарушений положений Протокола Комиссии и научных программ, представитель специально уполномоченных органов государств проверяющей стороны составляет материалы по выявленным нарушениям в двух экземплярах, производит видео- и фотодокументирование и делает соответствующую запись в промысловом журнале. Промысловый журнал и документы, разрешающие промысловую деятельность, изымаются и опечатываются, и с первым экземпляром составленных документов направляются заказным письмом с уведомлением специально уполномоченным органам государства стороны, которой принадлежит судно-нарушитель, для рассмотрения и принятия мер воздействия в соответствии с законодательством государства. Копии документов остаются на борту судна», - рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Согласно протоколу, судно, подозреваемое в нарушении, направляется в порт базирования или в порт выхода на промысел. Именно там уполномоченные органы и должны принимать решение в отношении дальнейших действий по этому судну.

25 марта 2018 г. в акватории Азовского моря украинские пограничники задержали средний сейнер «Норд», принадлежащий производственному кооперативу «Рыболовецкий колхоз им. Первого мая» и приписанный к порту Керчь. Вместо того чтобы, согласно протоколу сессии, зафиксировать нарушения на борту и направить судно в Керчь, откуда «Норд» вышел на промысел 24 марта, его сопроводили в порт Бердянск.

На сайте Госпогранслужбы Украины говорится, что «Норд» перехватили неподалеку от Обиточной косы. Отмечается, что судно зарегистрировано «на территории временно оккупированной АР «Крым». «Кроме этого, члены команды судна нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан России, выданные в городе Керчь»,- указано в сообщении.

Команда задержана, в отношении всех членов экипажа возбуждены административные дела по статье о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины. В отношении капитана было направлено заявление в Службу безопасности страны (СБУ) о нарушении им аналогичной статьи уголовного кодекса.

Также, по данным Госпогранслужбы, на борту был обнаружен трал для лова рыбы и пять тонн морепродуктов.

В связи задержанием «Норда» Федеральное агентство по рыболовству РФ приостановило действие договоренностей по пункту 7 приложения 8 протокола 29-й сессии. Росрыболовство проинформировало МИД о незаконном задержании отечественного судна и граждан Российской Федерации. ФАР попросило обеспечить соответствующую реакцию на действие украинских властей.

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге назвала задержание «Норда» очередной провокационной выходкой украинских властей в отношении граждан России. «Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали как сомалийские пираты», - заявила Мария Захарова.

По ее словам, экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря и вел лов рыбы в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства.

Представитель министерства добавила, что Москва рассматривает акцию Киева как попытку отомстить жителям Крыма за их сознательный выбор в пользу возвращения в состав России.

МИД потребовал немедленного освобождения членов экипажа и возврата судна законному владельцу. По данным СМИ, Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело об угоне сейнера.

Fishnews

  • Сейнер «Норд» в порту Бердянска. Фото Госпогранслужбы Украины
  • Сейнер «Норд» в порту Бердянска. Фото Госпогранслужбы Украины
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