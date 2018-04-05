05 апреля 2018 года

Российский промысел в Азовском море взяли под защиту

Чтобы предотвратить инциденты, подобные задержанию «Норда», Азово-Черноморское управление Росрыболовства и Погранслужба РФ создали оперативную группу. Рыбакам рекомендовали в случае опасности сразу выходить на связь со сторожевыми кораблями.

С момента задержания украинскими пограничниками судна «Норд», отечественные рыбопромышленники приостановили промысел в Азовском море, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Так как в составе бригад работают жители Крыма, судовладельцы опасаются повторения подобных случаев. Чтобы предотвратить такие ситуации и минимизировать риски при возобновлении промысла, в Азово-Черноморском теруправлении Росрыболовства создали оперативную группу совместно с Пограничной службой ФСБ России. Координация их действий обеспечивает мониторинг местонахождения рыбацких судов, оперативную связь с судовладельцами и капитанами, и, соответственно, быстрое реагирование на тревожные сигналы, сообщили в пресс-службе.

Рыбопромышленникам направили рекомендации, связанные с порядком выхода на промысел в Азовское море. Необходимо предварительно информировать о выходе судна и его перемещении. В случае чрезвычайной ситуации рыбакам нужно будет выйти на связь с пограничниками на определенной частоте (данные о частотах и позывных дежурных кораблей сообщили дополнительно).

Для поддержки экипажа «Норда» правительство Республики Крым единовременно выплатило семьям рыбаков по 100 тыс. рублей, отметили в Росрыболовстве. Кроме того, собственник судна – производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая» – перечислил семьям членов экипажа заработную плату, рассказали в федеральном агентстве.

По информации ФАР, продуктами питания и пресной водой рыбаков «Норда» обеспечивают российские адвокаты, находящиеся на территории порта Бердянск.

Fishnews