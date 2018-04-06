06 апреля 2018 года

Российская рыба «поплывет» через Таиланд с новым сертификатом

Россельхознадзор согласовал с компетентным органом Таиланда «сертификат здоровья» для сопровождения продукции рыболовства. Этот документ будет оформляться на российские уловы, поступающие в королевство для переработки и последующей поставки в Евросоюз.

Департамент рыбного хозяйства Таиланда (DOF) попросил Россельхознадзор разработать «сертификат здоровья» для сопровождения продукции рыболовства, поступающей в королевство с российских предприятий и судов, одобренных Евросоюзом, для дальнейшей переработки и последующего экспорта в ЕС.

Специалисты отечественного ветеринарного ведомства подготовили такой документ и направили его зарубежным коллегам для рассмотрения и согласования. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, DOF согласовал сертификат без внесения каких-либо исправлений и дополнений. Образец сертификата размещен на сайте ведомства.

Отметим, в сентябре был согласован «сертификат здоровья» для поставок рыбопродукции из России в ЕС после временного хранения на корейской территории.

Fishnews