22 сентября 2017 года

Россельхознадзор разместил образец нового «сертификата здоровья»

С 1 января для поставок рыбопродукции из России в ЕС после временного хранения на корейской территории будет использоваться новая форма «сертификата здоровья».

Напомним, что корейская сторона сообщила о согласовании в окончательной редакции текста «сертификата здоровья» на экспорт рыбы, рыбопродукции и морепродуктов из РФ в Республику Корея и/или ЕС после временного хранения на территории Республики Корея.

Таким образом, завершена техническая работа на уровне экспертов по подготовке нового сертификата, заявили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Сертификат гарантирует безопасность продукции и выполнение требований как Южной Кореи, так и ЕС. Предполагается, что оформление такого документа позволит корейскому компетентному органу беспрепятственно сертифицировать российский товар, предназначенный для дальнейших поставок в Европейский союз.

Корейская сторона также уведомила Россельхознадзор о том, что поставки российской рыбной продукции в Корею в сопровождении указанного сертификата должны начаться с 1 января 2018 г.

Образец «сертификата здоровья» размещен на официальном сайте Россельхознадзора - http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/korea/export.html.

«Продолжается работа по согласованию сертификатов при экспорте рыбопродукции и в другие страны», - отметили в пресс-службе.

Напомним, что бизнес-сообщество ранее столкнулось с вопросом оформления рыбопродукции, которая следует через Южную Корею в Евросоюз. На конференции, проходившей в июле на Сахалине с участием замруководителя Россельхознадзора Николая Власова, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ) Герман Зверев отметил, что ситуация достаточно острая, причем речь идет о хорошем для страны рынке.

Fishnews