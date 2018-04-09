09 апреля 2018 года

На Сахалине рыболовов-любителей пришлось снимать с льдины

Днем 9 апреля на юго-восточном побережье Сахалина из-за трещины в ледовом поле в «заложниках» оказалось около 30 любителей рыбалки. Четырех из них уже эвакуировали спасатели.

ЧП произошло на ледовом поле в заливе Мордвинова. Отрезавшая рыбаков трещина образовалась на расстоянии 500 м от берега, сообщили Fishnews в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Льдина, протяженностью несколько километров, возле мыса Свободный соприкасается с сушей. Этим путем несколько человек покинули опасную зону. Оставшихся снимают спасатели, четверых рыбаков уже благополучно доставили на берег. В операции задействованы 17 сотрудников МЧС, используются резиновые лодки и судно на воздушной подушке «Хивус».

Примечательно, что накануне спасатели через СМИ и SMS-рассылку оповестили население о вероятном отрыве льда в заливе Мордвинова.

Fishnews