10 апреля 2018 года

Производство браконьерских деликатесов закрыли правоохранители

В селе Андреевка Приморского края пограничники обнаружили нелегальный цех по переработке морепродуктов – краба и гребешка. По предварительным подсчетам, ущерб может превышать 1 млн 800 тыс. рублей.

Гражданин Узбекистана разместил производство в здании заброшенной пилорамы. Расфасованные в коробки дары моря отправлялись в арендованный рефконтейнер на соседней улице, а оттуда – покупателям, рассказали Fishnews в пресс-службеПограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Всего пограничники насчитали более 1,4 тыс. особей краба - волосатого и стригуна опилио, а также свыше 20,5 тыс. экземпляров гребешка. Общий вес морских деликатесов, обнаруженных в двух помещениях, составил чуть меньше 2 тонн. Документов, подтверждающих законность происхождения продукции, правоохранителям не предоставили.

А в грузовом поезде, следующем из России в Китай, пограничники нашли партию трепанга, укрытого от пограничного и таможенного контроля. Контрабанда была спрятана в тайниках, оборудованных в технических полостях тепловоза. Из-под крышки генераторной установки извлекли около 4,5 тыс. особей сушеного «морского огурца» и свыше 120 рогов, предположительно «краснокнижного» сайгака. Хозяин дериватов не объявился, содержимое тайника отправили на экспертизу.

Проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты правовые решения.

Fishnews