АДМ подтвердила курс на устойчивость промысла

Морской попечительский совет (MSC) опубликовал отчет по результатам аудита тралового промысла минтая в Охотском море. Сертификационная компания Acoura Marine отметила прогресс Ассоциации добытчиков минтая в реализации плана улучшения промысла, три условия уже выполнены.

Напомним, АДМ получила экологический сертификат в 2013 году, доказав, что траловый промысел минтая в Охотском море является устойчивым и хорошо управляемым. С этого времени компании-члены ассоциации получили возможность маркировать свою продукцию, произведенную на минтаевом промысле в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, как MSC-сертифицированную.

По итогам сертификации ассоциация приняла «дорожную карту» – План улучшения промысла минтая в Охотском море, рассчитанный на четыре года. Он был разработан АДМ и согласован Федеральным агентством по рыболовству и ТИНРО-Центром.

Третий ежегодный аудит в рамках MSC-сертификации состоялся во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском в октябре. Эксперты сертификационной компании Acoura Marine проверили ход выполнения Плана улучшения промысла, встретились с учеными из ТИНРО-Центра и КамчатНИРО. Важной частью аудита стали встреча с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району, а также посещение Камчатского филиала «Центра системы мониторинга рыболовства и связи». Также эксперты побывали на траулере «ХХ Съезд ВЛКСМ» и пообщались с его командой.

«20 декабря на сайте Морского попечительского совета (MSC) был опубликован отчет по результатам аудита. По итогам проверки сертификационная компания отметила прогресс АДМ в реализации Плана улучшения промысла. Три из ранее установленных условий признаны выполненными», – рассказал Fishnews исполнительный директор Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Международные аудиторы отметили совместную работу ассоциации и ТИНРО по повышению степени покрытия промысла научными наблюдателями. По итогам Охотоморской минтаевой экспедиции (ОМЭ) 2016 года количество проанализированных тралений выросло на 20% к уровню прошлого года, на 77% увеличилось число выполненных биологических анализов уловов.

Проведенные в 2014 – 2016 годах исследования по оценке и анализу прилова нецелевых видов ВБР на траловом промысле минтая показали, что этот промысел не оказывает существенного влияния на нецелевые виды и не создает рисков для состояния их популяций.

Было выполнено комплексное исследование и построение модели оценки влияния тралового промысла на основные элементы экосистемы Охотского моря, сформирована математическая модель оценки влияния изъятия ОДУ минтая на трофические связи.

При прогнозировании запасов минтая изучен лучший мировой опыт моделирования. Независимая экспертиза пришла к выводу, что в настоящее время КамчатНИРО использует оптимальную сбалансированную модель для прогнозов.

Международные эксперты высоко оценили работу АДМ по повышению прозрачности промысла, а также запуск специализированного информационного ресурса о добыче минтая в соответствии с лучшей мировой практикой - www.russianpollock.com.

Таким образом, действительность MSC-сертификата тралового промысла минтая в Охотском море была подтверждена до сентября 2017 года. Осенью будущего года должен состояться четвертый аудит. К этому времени АДМ будет необходимо завершить выполнение Плана улучшения промысла минтая и приступить к ресертификации на следующие пять лет.

Fishnews