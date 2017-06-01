В Выборге заложили первое судно для АТФ

На Выборгском судостроительном заводе 31 мая прошла торжественная церемония закладки траулера «Баренцево море» проекта ST-118L-ATF – первого из четырех судов в серии по заказу Архангельского тралового флота.

В церемонии приняли участие заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, генеральный директор Выборгского судостроительного завода Александр Соловьев, исполнительный директор Архангельского тралового флота Сергей Несветов, представители Минпромторга, АО «ОСК», Российского морского регистра судоходства, региональных органов власти, поставщики и партнеры верфи.

В присутствии почетных гостей был сделан сварной шов, соединивший две первые секции траулера, и закреплена закладная доска. Головное судно серии получило имя «Баренцево море». «В этом названии сочетаются уважение к нашему основному промысловому региону и дань традициям АТФ», – рассказал Fishnews Сергей Несветов.

Александр Соловьев выразил удовлетворение тем, что первое судно такого класса и размера в рамках программы инвестиционных квот закладывается именно на Выборгском судостроительном заводе, и выразил надежду на продолжение сотрудничества с АТФ. «Сегодня мы подписали с Архангельским траловым флотом еще шесть контрактов на строительство судов-краболовов со сдачей крайнего судна в конце 2021 года. Это обеспечит загрузку заводу, а рыбохозяйственной отрасли – новые суда», – сказал гендиректор предприятия.

Заложенный в обновленном законе о рыболовстве механизм господдержки направлен в первую очередь на развитие российской рыбной промышленности, напомнил Илья Шестаков. «Обновление флота позволит повысить эффективность промысла и составить достойную конкуренцию судам других государств, с которыми мы ведем добычу в одних и тех же районах», – заявил руководитель Росрыболовства. Он поблагодарил АТФ за то, что компания одной из первых решилась воспользоваться возможностями инвестквот и так быстро движется к достижению задач, поставленных руководством страны.

В свою очередь Сергей Несветов обратил внимание на символичность события. «Буквально на следующий день после подписания последнего постановления правительства по инвестквотам мы закладываем первое судно. Можно утверждать, что программа работает. Мы горды тем, что мы первые. Первым всегда трудно, хотя бы потому, что свое право на лидерство нужно постоянно доказывать. Надеюсь, что это судно будет не только «первенцем» в программе обновления рыбопромыслового флота, но и знаменует собой качественно новый этап развития и группы СЗРК, и нашего предприятия как ее части», – отметил он.

Всего в серии будет построено четыре рыболовных траулера-процессора проекта ST-118L-ATF размерами 86 на 17 метров с ледовым классом Ice3. Каждое судно планируется оснастить траловым комплексом последнего поколения, который позволит осваивать донные промысловые объекты, пелагические виды рыб и креветку. На борту будет установлена автоматизированная фабрика для выпуска филе, рыбомучная установка, оборудование для производства рыбьего жира, консервная линия. Суда также получат грузовые краны и систему автоматической паллетировки продукции в трюме, что позволит минимизировать время на выгрузку уловов.

Fishnews

Июнь 2017 г.