Интервью

23 декабря 2016 года
Президент регионального фонда «Родные острова» Александр КАН

Рыбаки решают социальные вопросы

Александр КАН, Президент регионального фонда «Родные острова»

Рыбацкий бизнес не только поставляет продукцию на внутренний рынок и за рубеж, обеспечивает рабочие места и налоговые платежи, но и готов системно участвовать в решении социальных вопросов. Об этом заявили рыбопромышленные компании Сахалинской области, создав в нынешнем году региональный фонд «Родные острова». Организация содействует развитию спорта в регионе, помогает молодым талантам, занимается благотворительностью. К фонду присоединяются новые участники. Что подтолкнуло рыбаков вести социальную работу? Как это отражает развитие бизнеса? На эти и другие вопросы Fishnews ответил президент фонда «Родные острова» Александр Кан.

– Александр, то, чем занимается фонд «Родные острова», – важная и нужная работа, которая дает реальный результат для области и людей. Как родилась идея заняться социальной деятельностью?

– За помощью к компаниям, которые впоследствии создали «Родные острова», люди обращались и раньше. Но на определенном этапе, достигнув определенных целей в бизнесе, мы поняли, что можем вести социальную работу на системной основе. Таким образом фонд принимает участие в социальном развитии нашей области. У организации семь учредителей – это рыбопромышленные компании. На сегодняшний день фонд пополнился участниками – это также семь компаний. То есть наше дело набирает обороты.

– А каким образом участники приходят в «Родные острова?

– Когда была презентация фонда, все ожидали, что будут звучать призывы вступить в нашу организацию, но мы изначально рассчитывали именно на свои силы и возможности. Однако сейчас много людей, компаний, которые достигли того уровня, когда они готовы проявлять социальную активность. Вопрос: как это сделать? Как оказывать помощь тем, кто в ней действительно нуждается? Наш фонд позволяет это делать безопасно. Можно внести взнос и стать участником. За счет общего бюджета мы и ведем свою работу.

– Кто принимает решения в фонде?

– У нас есть попечительский совет – каждое решение выносится на его рассмотрение. «Родные острова» официально начали работу в марте, с того времени на реализацию нашей деятельности уже направлено более 60 млн рублей. Но еще до того как фонд заработал с юридической точки зрения, рыбаки участвовали в социальных проектах. Это создание крупного спортивного комплекса на базе бывшего летнего оздоровительного лагеря «Восток».

Сейчас в Сахалинской области активно развивается профессиональный спорт – баскетбол, волейбол, хоккей, футбол. Но закономерно вставал вопрос: где разместить приезжих спортсменов? И в целом – где подрастающему поколению на Сахалине развивать свои спортивные таланты и оттачивать мастерство? Мы решили взять на себя роль инвестора в этом большом некоммерческом проекте. Спортивный комплекс создается полностью за счет средств бизнеса учредителей фонда. Работу мы ведем в контакте с правительством региона – выдвигаем свои идеи, узнаем о пожеланиях. Возможно, наш объект войдет в территорию опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Горный воздух».

Предполагается, что в спорткомплексе круглый год можно будет заниматься волейболом, баскетболом, боксом, хоккеем, совершенствовать общую физическую подготовку. Будут и открытые площадки. Использовать решено самое современное оборудование. Жилые корпуса мы уже отреставрировали, там живут спортсмены. В порядок пришлось приводить абсолютно все. К примеру, реконструировать столовую на 300 человек. Ее открыли в ноябре. Усилены несущие конструкции, проведен весь комплекс отделочных работ, заменены системы водоотведения и вентиляции, установлено современное оборудование от компании Electrolux. Меню для каждой команды будет составляться с учетом рекомендаций врачей, под контролем опытного повара. Спортивный комплекс планируем запустить в эксплуатацию до конца 2017 года. Возможно, на базе «Востока» будет создано нечто вроде пансионата, где дети смогут жить и тренироваться. То есть можно будет развивать местные таланты.

– Многие известные люди вкладываются в зарубежный спорт.

– Это уже своего рода бизнес. Мы такую цель не преследуем. Спортивный комплекс, создаваемый нами, – социальный объект. Некоммерческий, мы не планируем на нем зарабатывать. Это проект, который необходим области, он не имеет аналогов на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае предполагается в следующем году начать строительство спортивного комплекса, но там речь идет о средствах федерального бюджета. Здесь используются частные инвестиции. Для создания объекта, где смогут тренироваться профессиональные спортсмены, дети, да и просто, в конце концов, население.

– То есть речь идет не только о развитии профессионального спорта, но и о детских школах.

– Однозначно. Дети – будущее нашей области и России в целом. Они должны быть здоровыми, здесь на помощь как раз приходит спорт.

– Профессиональный спорт – это своего рода витрина.

– В любом случае подрастающему поколению нужно на кого-то равняться, к чему-то стремиться. Профессиональный спорт как раз и задает такие ориентиры. Получается очень хороший стимул.

Помимо создания спортивного комплекса на базе лагеря «Восток» мы также участвуем в спортивной жизни Сахалинской области, сотрудничая с региональной федерацией бокса. Удалось организовать впервые на Сахалине Дальневосточное первенство по боксу среди юношей до 16 лет. Помогаем секциям с инвентарем, растим будущих чемпионов!

Fishnews также внимательно следит за проектом по возрождению отделения парусного спорта в Невельске. На каком этапе сейчас работа?

– Основную стройку удалось закончить до холодов, в зимнее время необходимо решить все «бумажные» вопросы. Это оформление самого здания и получение лицензии на ведение образовательной деятельности. Занятия начнутся уже в этом учебном году. Сначала – теория, а в море первые яхты выйдут в мае. Инвентарь поступил полностью.

– Какое значение вы вкладываете в развитие парусного спорта?

– Фонд основали рыбаки. Для нас сейчас остро стоит вопрос повышения престижа профессии моряка. И мы надеемся, что возрождение отделения парусного спорта нам в этом поможет. В свое время, когда парусный спорт в Невельске развивали тренеры-общественники, их воспитанники становились капитанами, радиоспециалистами, тралмастерами. Ребятам с детства прививали любовь к морю и морскому делу. Конечно, нам это важно. Уверен, будущие кадры как раз начнем присматривать уже на первых соревнованиях по парусному спорту.

– Приоритеты работы фонда – не только содействие спорту, но и поддержка одаренных детей, талантливой молодежи.

– Да, это одно из основных направлений нашей деятельности. Так, мы поддержали арт-фестиваль «Заяви о себе», позволяющий молодым людям продемонстрировать свои таланты. Название проекта, его цели и задачи перекликаются с миссией нашего фонда – развивать потенциал островной молодежи, помогать талантливым и активным молодым людям, которые не бояться испытать себя.

Также мы помогли талантливом сахалинцу Даниле Соловцову попробовать свои силы на кастинге шоу «Голос. Дети».

– Вы работаете на Сахалине и основное время проводите здесь.

– Да.

– И уходить из области не планируете?

– Нет однозначно.

– То есть ваш проект направлен не только на решение задач в сфере благотворительность, но и в результате на развитие Сахалинской области.

– Да, через свои социальные проекты бизнес участвует в социальном развитии региона. Никаких корыстных целей мы при этом не преследуем. Хотя так как наша жизнь связана с Сахалином, в конечном итоге эта работа важна и для нас самих, и для наших семей.

– А потраченных денежных средств не жалко?

– Заработанные деньги нужно вкладывать. Куда? В очередной бизнес? Мы работали над развитием своего дела, теперь вышли на определенный этап, когда готовы к социальной активности.

Мы ведь занимаемся рыбным промыслом – пользуемся государственным ресурсом. Льготная налоговая база, единый сельхозналог, – тоже сейчас приемлемы для рыбаков.

Поэтому решили: так как мы живем на Сахалине, никуда отсюда не планируем уходить, есть перспективы развития нашего бизнеса, будем участвовать в развитии региона. Зарабатывая, вкладываем, развиваем.

– Можно ли говорить, что рыбная отрасль достигла такого состояния – стабильности, устойчивости, – что появилась возможность вкладывать средства в социальные вопросы?

– Мы в любом случае следим за развитием событий. И видим перспективу. В 2018 году будет перераспределение долей квот на 15 лет. Это очень длительный срок, работы будет много.

–В общем, будущее вас не пугает?

– В любом случае «исторический принцип» принят. Отнимут часть ресурса на инвестиционные квоты. Но флот обновлять нужно. Мы планируем строить суда.

– На каких предприятиях?

– Где – пока не решено. Стоит вопрос локализации: какой объем работ должен быть выполнен в России. Но суда надо обновлять. Какие цели преследует отрасль? Омоложение флота, глубокая переработка водных биоресурсов, повышение качества продукции. Мы стремимся к этому. Уже в сентябре следующего года планируем запустить завод по производству крабовой продукции в Невельске, с современным высокотехнологичным оборудованием. Есть много разных идей – помимо крабовой будем выпускать продукцию и из других морепродуктов.

–Среди учредителей и участников фонда сейчас рыбопромышленные компании?

– Да, организовали фонд рыбопромышленники. Среди участников – те, кто занимается лососевым бизнесом, креветколовы. Но сейчас у нас могут участвовать не только рыбопромышленные компании. К примеру, участником фонда стала угледобывающая компания «Горняк – 1».

Вообще неважно, сколько средств ты тратишь, главное, что ты хочешь принимать участие в решении социальных вопросов. Помогать можно не только деньгами, но и, например, продукцией. Или еще чем-то. Вариантов много, самое важное – это желание.

Справка: Региональный фонд «Родные острова» основан 11 марта 2016 года. Учредителями организации выступили компании «ПРК», «КУК», «Монерон», «Аквамарин», «Севрыбфлот», «СТК», «Пристань». Затем присоединиться к ним решили и другие компании – сегодня они являются участниками фонда: ООО «Каниф», ООО «ДВ-Флот», ООО «Горняк – 1», ООО «Далькреветка», ООО «Оплот Мира», ООО «Алаид», ООО «Заря».

Основными направлениями деятельности «Родных островов» стала поддержка начинающих и профессиональных спортсменов, помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и развитие талантов одаренных детей. Фонд участвует в организации спортивных соревнований, помогает нуждающимся семьям собрать детей в школу, поддерживает детишек с ограниченными возможностями, содействовал созданию женского кризисного центра, участвует в экологических проектах, возрождает отделение детского парусного спорта. Один из приоритетов – строительство спортивного комплекса на базе бывшего лагеря «Восток».

Как подчеркивают в фонде, работа «Родных островов» – это не разовые благотворительные акции, помощь и поддержка оказываются на системной основе.

По итогам 2016 года региональный фонд «Родные Острова» признан благотворителем Южно-Сахалинска. Это почетное звание получено всего после полугода работы в островном регионе. «Родные Острова» были отмечены в самой народной номинации «Общественное признание», победитель которой выбирался открытым голосованием. За благотворителей проголосовали более тысячи человек.

Маргарита КРЮЧКОВА, газета « Fishnews Дайджест»

Декабря 2016 г.


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