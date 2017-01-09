В середине нулевых, когда рыбная отрасль вместе со всей страной начинала вписывать новую страницу в свою современную историю, появление активного голоса в рыбацкой среде, объединившего крупнейшие компании России – добытчиков минтая, – привлекло повышенное внимание. Чего ждали от ассоциации нового формата и каким видела завтрашний день отрасли сама АДМ, журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал первый президент Ассоциации добытчиков минтая – председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот» Игорь Евтушок.

– Игорь Петрович, лето 2006 года можно считать отправной точкой в истории Ассоциации добытчиков минтая. Вы стали первым президентом этого отраслевого объединения, создававшегося на тот момент с главной целью – приложить все усилия для остановки дальнейшего обрушения рынка икры минтая.

– Создание АДМ в тот момент было жизненно необходимым, ведь проблемы возникали не только на рынке икры минтая. Существовали и другие трудности, которые можно было преодолеть только объединившись. Чтобы голос был услышан, он должен быть не один.

В тот момент российский рынок не отличался стабильностью, а в таких условиях всегда трудно понять, в каком направлении двигаться. Каждому руководителю было понятно, что предприятие нужно вести к прогрессу, вкладываться, учитывая все риски, но государственная политика в рыбной отрасли еще не была определенной, законы были не до конца проработаны. Спасти рыбную отрасль тогда могли только сами рыбопромышленники, которые не теоретически, а на практике познавали новые экономические реалии и вынуждены были лавировать между противоречивыми законами и непредсказуемым рынком. Главным стало донести свою точку зрения до государственных органов и убедить их в своей правоте, опираясь на факты и цифры.

Ну а первым крупным проектом ассоциации, конечно же, явилось отстаивание наших интересов в вопросе дальнейшего воспроизводства минтая и сохранения его популяции посредством введения ограничений на изъятие икры минтая до 4,5%. Мы довольно долго отстаивали свою точку зрения по этой проблеме и сумели добиться положительного решения. Сегодня опасность истребления минтая сведена к минимуму, и это произошло благодаря упорной и последовательной политике АДМ. Я убежден, что, если бы не существовало Ассоциации добытчиков минтая, нам бы вряд ли это удалось. Возникали и другие проблемы, которые можно было решить только общими усилиями, поэтому сразу стало понятно – мы затеяли хорошее дело для общей пользы: работать командой всегда легче, чем поодиночке.

– Как было воспринято появление АДМ в профессиональном сообществе и в государственных органах власти?

– Появление АДМ сами рыбопромышленники восприняли с энтузиазмом, ведь возник реальный центр, можно сказать штаб, в который стекалась информация из регионов. Данные анализировались, и на основе этого анализа принимались важные решения, вносились конкретные предложения по развитию отрасли, с которыми мы выходили в высшие эшелоны власти. Были, конечно, и скептики, но в целом идея создания ассоциации пришлась по душе, и спустя 10 лет могу сказать: зародившись в непростых условиях, на энтузиазме единиц, АДМ сегодня – это ассоциация, заставившая себя уважать, известная не только в России, но и мире. С ней считаются зарубежные партнеры, признают ее значимость, к мнению членов АДМ прислушиваются и в госорганах, так что тогда, в 2006-м, это был великий почин во имя сохранения и возрождения рыбопромышленного комплекса страны.

Да и в государственных органах власти появление АДМ восприняли положительно: это нормально, когда люди объединяются во имя общих целей. Я помню, что нас сразу стали приглашать как членов ассоциации в краевое правительство, региональное министерство рыбного хозяйства, всегда звали в Северо-Восточное пограничное управление на важные совещания и встречи, интересовались нашим мнением. Ведь мы все были практиками с большим опытом работы и понимали, что именно тормозит развитие рыбной отрасли, какие барьеры мешают прогрессу.

Могу смело сказать: к нам действительно прислушивались, и это помогало верить, что мы общими усилиями преодолеем временные трудности. За 10 лет мы доказали, что в ассоциации работают профессионалы своего дела, неравнодушные к проблемам отрасли и готовые по 24 часа в сутки трудиться, чтобы сделать ее сильной и процветающей. Так было изначально, так продолжается и в наши дни. Приятно знать, что ты стоял у истоков этого бурного течения… тогда оно еще только начинало свой путь.

– С какими сложностями вам, как руководителю столь масштабного по меркам отрасли объединения, приходилось сталкиваться на первых этапах работы?

– На первых этапах всегда трудности одинаковые – организационные. Когда система отработана, уже легче. Главное, чтобы во главе угла были грамотные специалисты, знающие свое дело.

Конечно же, мы знали, по каким направлениям работать, ради этого и создавали ассоциацию. Первая и главная задача была защитить популяцию минтая от истребления, жестко регулировать процесс добычи и быть уверенными в том, что естественному восполнению сырья ничего не грозит. Добиться положительного решения в этом вопросе можно было только при согласии и единодушии всех членов Ассоциации добытчиков минтая. А учитывая несовершенство законов тех лет, всем членам АДМ приходилось рисковать, принимая важные коллективные решения. Нам пришлось преодолевать огромные трудности, сталкиваться с отчаянным сопротивлением со стороны некоторых структур, но все же удалось стабилизировать рынок.

Еще раз подчеркну: именно благодаря давлению со стороны ассоциации, на законодательном уровне изъятие икры минтая допустимо не более чем 4,5% к массе рыбы-сырца, что исключает случаи перелова минтая. До 2006 года ограничений не было вообще, икра была абсолютно обесценена, и действия недобросовестных участников промысла могли привести к сокращению запасов минтая. Страшно представить, что было бы, если бы мы не начали бить во все колокола.

Не менее важным достижением ассоциации стала экологическая сертификация промысла минтая в Охотском и Беринговом морях по программе Морского попечительского совета (MSC). Это был принципиальный вопрос: без сертификации нас активно вытесняли с рынка американские рыбопромышленники, и нам нужно было доказать, что и мы производим рыбопродукцию, отвечающую мировым экологическим стандартам. Эта работа велась несколько лет, и в сентябре 2013 года АДМ получила международный экологический сертификат, подтверждающий то, что траловый промысел минтая в Охотском море соответствует требованиям стандарта MSC как устойчивый и хорошо управляемый промысел. Это позволило нам занять свою нишу на мировом рынке и повысить конкурентоспособность. К этому времени АДМ уже была хорошо известна в мировом сообществе, а ее авторитет был очень высок.

– Было ли у ассоциации на тот момент представление, в каких направлениях должна развиваться деятельность АДМ после решения первоочередного вопроса со стабилизацией рынка минтая?

– Разумеется, мы знали, чего хотим и в какую сторону идти. Основной целью создания и деятельности ассоциации изначально была провозглашена защита и поддержка интересов рыбопромышленных предприятий – членов Ассоциации добытчиков минтая. И это правило беспрекословно выполняется с первых дней ее основания и до сих пор.

Во-вторых, АДМ должна была активно участвовать в совершенствовании законодательной базы в рыбной отрасли, помогать формированию нормативной правовой базы в части устранения избыточных административных барьеров – словом, принимать все меры для полноценного развития рыбного бизнеса в России в целом и на Дальнем Востоке в частности. Мы принимали активное участие в работе над законом о рыболовстве, о внесении изменений в Налоговый кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Технический регламент. Нынешний председатель АДМ Герман Зверев принимал личное участие в подготовке двух заседаний президиума Государственного совета Российской Федерации по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Могу с уверенностью сказать: с нами считаются, наши предложения рассматривают всерьез и к нашим предостережениям прислушиваются. И это говорит о серьезном доверии к нашей организации.

– Какой вклад, по вашему мнению, АДМ внесла в изменение имиджа российской рыбной отрасли?

– Начнем с того, что АДМ сегодня – это крупнейшее общественное объединение рыбохозяйственной отрасли России. В состав Ассоциации добытчиков минтая входит 32 крупнейших рыбодобывающих компании с совокупным объемом вылова около 1,6 млн. тонн рыбы и морепродуктов, а это более 72% вылова минтая в России и около 35% мирового вылова минтая. Предприятия АДМ производят высококачественную рыбопродукцию, отвечающую мировым стандартам. Флот предприятий – членов АДМ – это 145 рыбопромысловых судов, в самих компаниях работает более 20 тыс. человек. Иначе говоря, Ассоциация добытчиков минтая – это мощная общественная организация рыбопромышленников, в которой отстаивают интересы каждого участника и всей рыбной отрасли. И если в начале нулевых рыбная отрасль находилась в зачаточном состоянии и на всех рыбопромышленных предприятиях был затяжной период разброда и шатаний, то сегодня мы видим, что отрасль идет по пути прогресса и постепенно возвращает себе статус ведущей сферы народного хозяйства Российской Федерации.

Я считаю, что мы немало потрудились над укреплением имиджа отечественного рыбопромышленного комплекса. По крайней мере, сделали все, что было в наших силах, а иногда даже больше. Объединившись, мы смогли жестко контролировать, чтобы безукоризненно соблюдались правила рыболовства, то есть АДМ способствовала наведению порядка в отрасли, могла повлиять на недобросовестного рыбопромышленника и призвать его к ответу за нарушения. Ассоциация сегодня работает на полную мощь, ежегодно от нас направляются сотни обращений в органы государственной власти, мы активно работаем над совершенствованием законодательства в рыбопромышленной отрасли, сотрудничаем с научными работниками в плане мониторинга, в общем, держим руку на пульсе событий.

Я поздравляю всех членов ассоциации с первым серьезным юбилеем, желаю дальнейшей успешной работы и огромного терпения на этом пути. И, конечно, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и неистребимого оптимизма.

Журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Январь 2017 г.