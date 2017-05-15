Прокуроры должны обеспечить соблюдение прав и законных интересов участников рыбохозяйственной деятельности – такую задачу поставил в прошлом году по итогам специального заседания, посвященного отрасли, глава Генпрокуратуры Юрий Чайка. Сейчас на государственном уровне заявлено: работа контролирующих органов, административные барьеры и другие проблемные вопросы должны напрямую обсуждаться с бизнесом. Как такой диалог налажен прокуратурой Сахалинской области, рассказал прокурор Николай Рябов .

– Николай Александрович, в апреле в прокуратуре области прошел круглый стол, посвященный рыбной отрасли. В совещании участвовали представители бизнеса, правоохранительных органов, отраслевой науки, региональные власти. В связи с чем было решено провести такую встречу?

– Рыбохозяйственный комплекс имеет определяющее значение в обеспечении устойчивого социально-экономического развития региона, влияет на занятость и закрепление населения на территории области.

Главная задача круглого стола, который состоялся 13 апреля, – повысить уровень взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов с хозяйствующими субъектами и общественностью для достижения единой для всех цели – обеспечивать законность рыбохозяйственной деятельности и сохранение аквакультуры Сахалинской области.

Площадка позволила привлечь максимально широкий круг лиц, заинтересованных в решении проблемных вопросов в сфере рыболовства и выработке оптимальных мер для их урегулирования.

Следует отметить, что такие встречи мы организовываем не в первый раз. Практика их проведения началась с 2016 года и показала свою эффективность.

– В рамках круглого стола был поднят широкий круг актуальных вопросов – в сфере рыболовства, аквакультуры, снятия барьеров для добросовестных рыбопромышленников и борьбы с браконьерством. Какие темы вы бы выделили как важнейшие?

– Все темы, которые были подняты на этом мероприятии, имеют значение для рыбохозяйственной отрасли Сахалинской области.

Однако одной из главных тем является недостаточность правового регулирования в сфере рыболовства. Например, нормативно не отрегулирован прибрежный лов водных биоресурсов лицами, не имеющими рыбопромысловых участков. Анализ законодательства показал, что такой промысел может вестись только в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации. Итоги обсуждения этого проблемного вопроса прокуратура области довела до Генеральной прокуратуры.

Несовершенство правовой базы имеет место и в работе областной комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб, которая уполномочена определять объемы, сроки, места добычи и места постановки ставных орудий лова.

Кроме того, в преддверии путины обсуждалась тема охраны мест добычи водных биоресурсов от браконьеров. Органы прокуратуры ежегодно координируют деятельность правоохранительных и контролирующих органов в этой сфере. В нынешнем году на межведомственном совещании в прокуратуре области выработаны дополнительные меры для обеспечения законности в ходе путины с учетом результатов работы прошлых лет. Аналогичные совещания, заседания рабочих групп проходят во всех районах области под руководством горрайспецпрокуроров.

– Каким образом будут использованы результаты круглого стола? Планируется ли организовывать такие встречи в дальнейшем?

– Итоги мероприятия прокуратура использует в надзорной и координирующей деятельности. Внимание таким встречам будет уделено и в дальнейшем, в том числе в период лососевой путины 2017 года.

– На соблюдение каких требований прокуратура области хотела бы обратить внимание предпринимателей в преддверии путины?

– Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на то, чтобы работа в период лососевой путины осуществлялась рыбопромышленниками в правовом поле. При этом, независимо от результатов путины, предприниматели и руководители предприятий должны помнить, что они еще и работодатели, а значит, на них лежит обязанность по соблюдению прав нанятых ими работников.

Александр ИВАНОВ, Fishnews

Май 2017 г.