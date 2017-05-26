Интервью

26 мая 2017 года
Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии Константин БАНДУРИН

АтлантНИРО на страже международных интересов России

Константин БАНДУРИН, Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Атлантический научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО) был организован 28 марта 1949 года на основании постановления Совета Министров СССР. С момента появления отраслевой НИИ решал задачи комплексного научного обеспечения отечественного рыболовства, прежде всего в океанических районах средней и большой удаленности от портов северо-запада России, а также в бассейне Балтийского моря. О том, какое место занимает институт в отраслевой системе, каковы его текущие задачи и перспективы развития, Fishnews рассказал директор ФГБНУ «АтлантНИРО» Константин Бандурин.

– Константин Викторович, расскажите в целом о роли АтлантНИРО в системе отраслевой науки. Есть ли уникальные направления в работе института?

– В 60-80-е годы прошлого века совместно с промысловой разведкой Западного бассейна АтлантНИРО провел широкомасштабный поиск водных биоресурсов в Атлантике и восточной части Тихого океана. В результате были обнаружены значительные скопления рыбы в центрально-восточной, юго-восточной, юго-западной, северо-западной и антарктической части Атлантики, а также в юго-восточной части Тихого океана. Эти районы и вошли в сферу деятельности АтлантНИРО. Там советский рыболовный флот ежегодно добывал более 3 млн тонн рыбы и других объектов. По этим районам институт давал прогнозы различной заблаговременности.

Позже прибавилось научное обеспечение защиты интересов отечественного рыболовства в международной системе управления запасами и регулирования промысла. Сюда относится и сотрудничество с прибрежными развивающимися странами по использованию российским флотом остаточных морских биоресурсов в их водах.

В настоящее время институт сохранил этот профиль деятельности и необходимый научно-технический потенциал. АтлантНИРО – один из немногих институтов отрасли, который реально проводит в последние годы морские экспедиционные исследования в отдаленных от портов России океанических районах, а также по межправительственным соглашениям со странами Западной Африки. Наши исследования позволяют обеспечить российских рыбаков 200-220 тыс. тонн ежегодного вылова. В институте имеется два научно-исследовательских судна (СТМ К-1704 «Атлантида» и СТМ К-1711 «АтлантНИРО»), хорошо оснащенных научной и промысловой техникой. Они позволяют на уровне мировых стандартов осуществлять морские экспедиции в упомянутые районы, а также в Балтийское море.

В составе АтлантНИРО есть подразделения, в которых трудятся опытные специалисты по сырьевой базе (биологи, океанологи, гидробиологи), в том числе существует отдел научно-промысловой разведки, в функции которого входит вовлечение новых объектов и районов в сферу российского промысла и информационное обслуживание рыбодобывающих организаций. Информационная база института содержит океанологические, биологические, промысловые и другие данные, полученные в более чем 1800 научно-исследовательских и научно-поисковых рейсах в различные районы Атлантики и ЮВТО.

При этом АтлантНИРО является самым крупным специализированным научным центром в Калининграде, который осуществляет не только научное обеспечение рыболовства. В сферу деятельности института входит создание перспективных технологий переработки рыбы с производством из нее пищевой, кормовой и медицинской продукции, технической продукции из нерыбных гидробионтов. Наш НИИ осуществляет научно-методическое обеспечение стандартизации и безопасности рыбопродукции, здесь функционирует компетентный аккредитованный испытательный центр по государственному контролю качества рыбной и другой продукции. АтлантНИРО занимается изучением загрязнения воды и воздуха, участвует в экологических проектах, связанных с использованием морского дна и морских недр (добыча нефти, газа и др.).

Технологии, разработанные в АтлантНИРО, внедрены на более чем 800 рыбоперерабатывающих предприятиях 55 регионов (117 городов) нашей страны и в Республике Беларусь. С целью защиты интересов отечественного рыболовства институт участвует в работе 7 региональных международных организаций, сотрудничает с 9 научными центрами зарубежных стран.

К одному из уникальных научных направлений АтлантНИРО можно отнести деятельность Лаборатории радиоэкологических исследований, которая аккредитована в национальной системе аккредитации (Росаккредитация) в качестве испытательной лаборатории. Она имеет лицензию Ростехнадзора на право эксплуатации радиационного источника и санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора на соответствие санитарным правилам условий выполнения работ в области использования источников ионизирующего излучения. Данная лаборатория АтлантНИРО проводит оценку и прогноз современной радиационной обстановки в промысловых районах, формирует информационные базы данных по содержанию искусственных радионуклидов в водных биологических ресурсах и среде их обитания.

Еще одно направление деятельности, которое является уникальным среди всех отраслевых институтов, – это ресурсные исследования в удаленных, но перспективных для российского рыболовства районах Атлантического океана и юго-восточной части Тихого океана. Направление включает полный комплекс исследований, начиная с изучения среды обитания и заканчивая оценкой состояния запасов промысловых рыб и выработкой рекомендаций для эффективной работы российского промыслового флота. АтлантНИРО активно участвует в международной рыбохозяйственной деятельности, обеспечивая научно-техническое сотрудничество России с прибрежными странами Западной Африки и Латинской Америки, Европейским союзом, Литвой, Польшей и др. в рамках межправительственных соглашений. А также с международными рыбохозяйственными организациями: АНТКОМ, ИКЕС, ИККАТ, ФАО, СПРФМО, НЕАФК и др.

В целом по своему научно-техническому потенциалу АтлантНИРО вполне может рассматриваться в качестве основной научной организации Северо-Западного региона страны. Институт в полном объеме обеспечивает отечественное рыболовство в водных объектах Калининградской области, Куршском и Вислинском заливах, бассейне Балтийского моря, а также в Атлантическом океане и юго-восточной части Тихого океана.

– Расскажите о текущей деятельности ученых и руководства АтлантНИРО? Какие вопросы стоят сегодня на повестке дня, и что планируете завершить уже в этом году?

– Основная деятельность нашего института осуществляется в рамках ежегодного государственного задания, устанавливаемого Росрыболовством. Как известно, научные изыскания начинаются с полевых работ, поэтому ключевыми направлениями для нас являются экспедиционные исследования. Во втором полугодии 2017 года мы планируем провести съемку запасов рыб в российской зоне юго-восточной части Балтийского моря по программе ИКЕС и съемку по учету молоди пелагических рыб, облавливаемых отечественным флотом в зоне Марокко (эта работа выполняется в рамках межправительственного соглашения между Россией и Марокко). В течение года проводятся экспедиции в Куршском и Вислинском заливах, наблюдатели АтлантНИРО собирают биостатистический материал на промысловых судах, работающих в Балтийском море, Центрально-Восточной Атлантике, ЮТО и зоне АНТКОМ.

Материалы морских экспедиций, ретроспективная информация, данные дистанционного зондирования океана являются основой береговой работы в более чем 20 научных подразделениях института. Биологические подразделения АтлантНИРО проводят большую работу по разработке научного обоснования прогноза общего допустимого улова (ОДУ) и рекомендованных объемов вылова водных биоресурсов. С целью оценки экологического состояния и антропогенного загрязнения среды обитания ВБР проводятся мониторинговые гидробиологические, гидрохимические и радиоэкологические исследования. Выполняется большой комплекс ихтиопатологических исследований как в упомянутых водоемах, так и в хозяйствах аквакультуры Калининградской области. Эти работы – часть государственного мониторинга, который проводит АтлантНИРО на пресноводных и морских водоемах Калининградской области.

Наш институт на высоком уровне осуществляет и работы в области информационных технологий по созданию и совершенствованию информационных систем. Они позволяют сотрудникам АтлантНИРО использовать в исследованиях тот колоссальный объем научной информации, который накоплен в нашем институте за многие десятилетия. Базы данных продолжают пополняться.

– Хватает ли средств на предусмотренные работы? Как вообще живет институт в условиях ограниченного финансирования?

– К сожалению, в последние годы действительно отмечается сокращение финансирования рыбохозяйственных исследований в целом, соответственно, и в АтлантНИРО мы констатируем его ежегодное снижение. Этот факт отражается в первую очередь на экспедиционных исследованиях, которые являются самыми затратными. Например, в Балтийском море из четырех съемок, которые необходимо выполнять по программе ИКЕС, АтлантНИРО в лучшем случае проводит только одну.

Кроме того, наш институт ежегодно выполняет экспедиции в зоне Марокко в рамках межправительственного российско-марокканского соглашения о сотрудничестве в области морского рыболовства. На большее финансовых средств не хватает. Хотя российский рыбодобывающий флот ведет промысел также в зонах Мавритании, Гвинеи-Бисау, а до 2013 года и Сенегала, с которыми у России также заключены межправительственные соглашения. Поэтому очень важно с целью получения научных данных о состоянии запасов промысловых рыб и сохранения позиций России в Центрально-Восточной Атлантике выполнять экспедиционные исследования в зонах всех западноафриканских стран, биологические ресурсы которых используются отечественным рыбодобывающим флотом.

По району южной части Тихого океана и Антарктики целесообразно один раз в 3-5 лет проводить комплексную экспедицию по оценке промыслового потенциала региона, получению параметров по моделированию состояния запаса ставриды и других конвенционных объектов.

– Насколько востребованы сегодня ваши работы?

– Приведу несколько фактов. В прошлом году в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и Короля Марокко Мухаммеда VI было подписано новое межправительственное соглашение в области морского рыболовства. В преддверии его подписания важное практическое значение имело обсуждение материалов российских и марокканских съемок на рабочей группе специалистов АтлантНИРО и Национального института рыбохозяйственных исследований Марокко, прошедшей в феврале 2016 года в Калининграде. В результате было сформировано научно обоснованное мнение о возможности увеличения вылова мелких пелагических рыб в зоне Марокко. Такой вывод положительно сказался на возможностях и условиях работы российского рыбодобывающего флота в районе Марокко, которые были прописаны в новом соглашении от 15 марта 2016 года. В частности, был значительно увеличен разрешенный ежегодный объем российского вылова (до 140 тыс. тонн), а также существенно расширен список допустимого прилова (на 12 групп рыб).

За последние три года состоялся ряд сессий, проведенных в рамках межправительственных соглашений с Марокко, Сенегалом и Гвинеей-Бисау. На каждой сессии ученые этих стран выражали заинтересованность в выполнении специалистами АтлантНИРО на нашем научно-исследовательском судне съемок по оценке запасов и пополнения мелких пелагических рыб.

Ежегодное участие специалиста АтлантНИРО на рабочей группе по оценке запасов мелких пелагических рыб Северо-Западной Африки позволяет отстаивать позиции российского промыслового флота в районе Центрально-Восточной Атлантики. Активное участие представителей АтлантНИРО обеспечивает полноценное присутствие России в международных организациях ИКЕС, АНТКОМ (антарктический клыкач, криль), ИККАТ (тунцовые, близкие виды), СПРФМО (ставрида, скумбрия, океанические кальмары) ФАО и выполнение нашей страной своих обязательств как члена этих организаций.

В АтлантНИРО большое внимание уделяется оперативному научно-информационному сопровождению промысла, непосредственной работе с российскими рыбодобывающими предприятиями. В институте сформирована и успешно применяется система оперативного научно-информационного обеспечения российского океанического рыболовства с использованием современных информационных и спутниковых технологий. В 2014 году данная разработка была удостоена премии «Эврика» правительства Калининградской области. Получение, накопление, комплексная обработка океанологических и промыслово-статистических данных производятся с помощью созданных специалистами АтлантНИРО оригинальных компьютерных программ. Управленческому персоналу рыбодобывающих предприятий и капитанам рыболовных судов направляются оперативные океанологические карты и данные анализа промысловых ситуаций с рекомендациями по оптимизации промысла.

АтлантНИРО регулярно сотрудничает со всеми российскими предприятиями, ведущими промысел в Центрально-Восточной Атлантике, и многими предприятиями, осуществляющими вылов в Северо-Восточной Атлантике. Периодически наша информация бывает востребована и в других районах (ЮТО, АЧА). Полагаем, наши океанологические карты могут быть полезны и дальневосточным предприятиям, особенно занятым добычей пелагических объектов (сайры, скумбрии, сардины-иваси).

– Вместе с тем АтлантНИРО – это часть общей системы научного обеспечения рыбной отрасли. Как вы оцениваете перспективу усиления головной роли ВНИРО? Насколько необходима науке централизация?

– ВНИРО с момента своего образования в 1933 году является головным научно-исследовательским институтом отрасли. Был период, когда все бассейновые научные организации являлись филиалами ВНИРО (до 1956-1957 года). Однако в дальнейшем в целях эффективного развития отечественного рыболовства подавляющее большинство филиалов было реорганизовано в самостоятельные институты по бассейновому принципу. При этом наша рыбохозяйственная наука всегда работала успешно, о чем говорит небывалый подъем рыбной промышленности страны в послевоенный период. В частности, АтлантНИРО в полную мощь заработал уже после получения самостоятельности, начиная с конца 1950-х годов. Благодаря нашим исследованиям совместно с промразведкой были открыты, изучены, переданы промышленности промысловые биоресурсы, обеспечившие годовые уловы свыше 3 млн тонн.

В настоящее время головная роль ВНИРО закреплена приказом Росрыболовства от 4 марта 2015 года № 185 и дополняющим его приказом Росрыболовства от 27 января 2017 года № 51. Этими документами роль ВНИРО как головного института значительно усилена, созданы все условия для его четкого и эффективного взаимодействия с бассейновыми институтами. Также в последние годы издан ряд регламентирующих документов, например, о порядке разработки ОДУ, которые устраняют дублирование ресурсных исследований, проводимых различными НИИ отрасли, и способствуют повышению исполнительской дисциплины в подготовке необходимой документации и обеспечению руководящей роли ВНИРО в этом процессе.

Таким образом, необходимая нормативно-правовая база для централизации рыбохозяйственной науки и эффективного взаимодействия отраслевых институтов при руководящей роли ВНИРО, организующего процесс научных исследований в отрасли, создана. Наша задача теперь – неукоснительно следовать принятым решениям и регламентам, наполняя их содержанием. Мы признаем лидирующую роль ВНИРО и готовы вместе работать на благо отрасли.

Сейчас действует оптимальная система организации рыбохозяйственной науки, возглавляемая непосредственно заместителем министра сельского хозяйства – руководителем Росрыболовства и созданным при нем Советом директоров отраслевых научно-исследовательских учреждений. Разрабатываемые советом и утверждаемые главой федерального агентства стратегические направления и оперативные задачи науки, финансовые приоритеты, организационные решения и скоординированные планы действий становятся руководством к действию для рыбохозяйственных НИИ и обеспечиваются поддержкой аппарата Росрыболовства. Примерно такая же схема управления наукой действует и в других странах с развитым рыболовством.

– С чем связываете перспективы развития АтлантНИРО? Каковы глобальные, стратегические задачи?

– К основным приоритетным задачам института в ближайшее время можно отнести работу по сохранению всего комплекса научных исследований, выполняемых АтлантНИРО в последние годы. Это осуществление государственного мониторинга водных биологических ресурсов как в российской экономической зоне в Балтийском море, так и в районах международных договоров Российской Федерации, в которых работает отечественный флот, несмотря на сокращающееся финансирование. В этих целях будем проводить мероприятия по оптимизации исследований и определению приоритетов прямых учетных траловых сьемок. Необходимо совершенствовать методы определения допустимых уловов для того, чтобы соответствовать современным требованиям, находиться на уровне, достигнутом отечественными и зарубежными коллегами. При этом для обеспечения качества прогнозов запасов и изъятия водных биоресурсов планируем активно использовать методы математического моделирования с учетом опыта отраслевых НИИ Росрыболовства.

В качестве стратегической задачи АтлантНИРО мы рассматриваем научное обеспечение всей потенциально доступной сырьевой базы российского рыболовства в Атлантическом океане и ЮВТО. В советский период отечественные ученые и рыбаки разведали и вовлекли в промышленную эксплуатацию значительные запасы рыб и беспозвоночных практически во всех продуктивных районах Атлантического океана и южной части Тихого океана. В настоящее время сохраняются возможности расширения промысла ряда объектов, например тунцов, антарктического криля, ставриды ЮТО, океанических кальмаров. Мы видим миссию АтлантНИРО в сохранении и закреплении этих и других ресурсов в сфере российского рыболовства в условиях жесткой международной конкуренции. Пока основным средством для этого является активная работа в международных организациях (ИККАТ, АНТКОМ, СПРФМО), которую ученые АтлантНИРО проводят совместно с коллегами из ВНИРО и специалистами Росрыболовства. Однако этого недостаточно, для аргументированного отстаивания интересов российского рыболовства и достоверного информирования российских судовладельцев о состоянии сырьевой базы в океанических районах необходимо проведение экспедиционных исследований. АтлантНИРО располагает двумя научно-исследовательскими судами, готовыми к выполнению экспедиций в любом районе Мирового океана, но из-за недостатка финансирования такие экспедиции не проводятся. Прямой контроль состояния сырьевой базы важен еще и потому, что происходящие глобальные изменения климата отражаются и на гидросфере, могут существенно влиять на положение продуктивных зон, численность и распределение гидробионтов. Например, в северо-западной части Тихого океана в последние годы отмечено значительное увеличение запасов сардины-иваси и скумбрии. Такие изменения могут иметь место и в других районах Мирового океана, в частности в ЮТО.

Кроме того планируем развивать направление, связанное с научным обеспечением аквакультуры, с отработкой соответствующих технологий применительно к Калининградской области. Также планируем усилить исследования водных биоресурсов во внутренних водоемах нашего региона.

Отдельно хочу отметить планы по разработке совместных проектов с Калининградским государственным техническим университетом, который также находится в структуре Росрыболовства. Здесь возможен широкий спектр сотрудничества, который частично уже реализуется, – начиная от производственных практик студентов и заканчивая совместными научными разработками.

Мы надеемся, что с улучшением общей экономической ситуации в стране и, соответственно, увеличением финансирования рыбохозяйственной науки наши стратегические планы удастся воплотить в жизнь.

Ксения ПИСАРЕВА, газета « Fishnews Дайджест»

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