Другой Китай ГЭ Юньцзян, Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd. Перемен требует государство от отрасли. Перемен и обновления, которые должны прийти в российское рыболовство и рыбопереработку вслед за новыми технологиями. Но при всем желании без мирового опыта на этом пути России не обойтись. На страницах журнала «Fishnews – Новости рыболовства» мы часто рассказываем об известных брендах, их разработках и достижениях. На этот раз хотелось бы поговорить о передовых технологиях холодопроизводства, которые предлагает миру Китай. Знакомы ли в России с таким китайским оборудованием, которое конкурирует с образцами от европейских лидеров рынка? И что общего может быть у атомной энергетики и рыбопереработки? Об этом мы узнали из беседы с заместителем генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd. – генеральным директором по международному сотрудничеству Гэ Юньцзяном (Ge Yun Jiang).