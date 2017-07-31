Перемен требует государство от отрасли. Перемен и обновления, которые должны прийти в российское рыболовство и рыбопереработку вслед за новыми технологиями. Но при всем желании без мирового опыта на этом пути России не обойтись. На страницах журнала «Fishnews – Новости рыболовства» мы часто рассказываем об известных брендах, их разработках и достижениях. На этот раз хотелось бы поговорить о передовых технологиях холодопроизводства, которые предлагает миру Китай. Знакомы ли в России с таким китайским оборудованием, которое конкурирует с образцами от европейских лидеров рынка? И что общего может быть у атомной энергетики и рыбопереработки? Об этом мы узнали из беседы с заместителем генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd. – генеральным директором по международному сотрудничеству Гэ Юньцзяном (Ge Yun Jiang).

УЧИТЬСЯ, СТРОИТЬ, СОЗДАВАТЬ

– На российском рынке знакомство с холодильным оборудованием Yantai Moon началось сравнительно недавно – с 200 0 года. Господин Гэ, расскажите немного об истории вашей компании.

– История госкорпорации Yantai Moon началась в 1956 году с небольшого производственного цеха, созданного на базе государственно-частного предприятия. Со временем цех перерос в завод, и в 1976 году мы успешно разработали свой первый винтовой холодильный компрессор, получив на него права интеллектуальной собственности в Китае.

Стоит отдать должное нашим учителям: в те годы в КНР шло активное строительство экономики и промышленности, и большую помощь в освоении современных технологий и оборудования нам оказывал Советский Союз. Наши специалисты проходили обучение и стажировку в советских вузах и на предприятиях, изучали технику.

Опять-таки сказывалось и государственное участие в деятельности Yantai Moon – большое внимание уделялось уровню технической подготовки работников нашей компании и развитию инженерной мысли.

– Когда Yantai Moon получила выход на мировой рынок?

– Наша торговая и сервисная сеть сегодня уже охватывает Азию, Африку, Ближний Восток, Южную Америку, Европу, этому предшествовала большая работа. Прежде нам самим предстояло перейти на следующую ступень развития, выйти за рамки исключительно пищевого холода. В 80-90-х все больше внимания Yantai Moon уделяет промышленному холоду, вопросам промышленного кондиционирования. Наконец мы приблизились к таким сложным направлениям, как нефтегазовая и химическая отрасли, гидроэнергетика и другие сферы применения высоких технологий.

Новый этап в истории госкорпорации начался в 1998 году, когда Yantai Moon Co., Ltd. вышла на Шеньчжэньскую фондовую биржу. Это позволило нам приступить к интернационализации, открыть зарубежные представительства сперва в Таиланде, затем в Мьянме и в 2006 году основать во Вьетнаме первую дочернюю фирму.

Рывок в освоении новых сфер промышленности нам обеспечило приобретение в 2012 году американской компании Dunham-Bush Limited. Эта фирма на тот момент уже имела большой опыт по строительству систем центрального кондиционирования воздуха. С тех пор наша госкорпорация получила возможности браться за решение любых вопросов, связанных с изменением температурного режима воздуха. В том числе в таких высокотехнологичных сферах, как строительство метро, атомных электростанций и др.

– На сегодняшний день, насколько нам известно, из трех ведущих компаний Китая, которые специализировались на вопросах холодоснабжения, Yantai Moon осталась единственным государственным предприятием в этой сфере.

– Стоит добавить, что мы являемся еще и лидерами в этой области: за нами более 60% внутреннего рынка по пищевому холоду и около 40% – по промышленному.

ТЕХНОЛОГИЯ ВСЛЕД ЗА МЫСЛЬЮ

– На этапе становления вашей компании участие государства позволяло Yantai Moon развиваться, осваивать новые технологии и рынки. А что дает вам сегодня присутствие государства в структуре корпорации?

– Во-первых, конечно, важна роль государства в качестве финансового гаранта для нашей компании. Например, оно помогает обеспечить заказчикам кредиты на реализацию крупных проектов. Это стабильность для нас и наших клиентов.

Во-вторых, это исследовательская работа. За прошедшие 60 лет Yantai Moon сильно поменялась, но приоритеты остались прежними. Мы всегда работали и продолжаем работать над развитием технологий, и в этом одна из главных целей нашей компании. В структуре Yantai Moon есть большой отдел, который занимается изучением и разработкой новых технологий; мы построили самый большой в Китае испытательный холодильный центр. Т.е. исследовательская база у нас очень мощная, и это серьезное направление финансируется государством.

– Действительно, проблема большинства частных фирм заключается в том, что у них недостаточно средств для того, чтобы серьезно, на протяжении многих лет заниматься исследованиями. Наука – дело дорогое.

– Да, поэтому, как правило, они просто смотрят и копируют. Мы же сосредоточены на том, чтобы разрабатывать самостоятельно и по-своему. У нас есть для этого все условия и возможности.

Даже что касается приобретения нашей компанией американской Dunham-Bush Limited – с одной стороны, это пример объединения мировых технологий. Но, с другой стороны, надо понимать, что технологии, как и общие теории, известны и доступны всем в мире, однако у каждого бренда есть свои способы использования этих технологий.

К примеру, сейчас во многих странах промышленность начинает переходить на моноблочные каскадные холодильные системы СО 2 . Однако в мире их пока изготавливают всего несколько компаний, которые специализируются на холодильном оборудовании, имеют большой опыт и занимаются собственными разработками в этой сфере. Это немецкие Kraso и Bitzer, японская Maycom, американская York и наша корпорация Yantai Moon – все. И это не копирование, а именно создание своих решений на базе собственного опыта и общей теории холодопроизводства.

Но эта важная работа не отодвигает для нас на второй план работу со стандартным оборудованием для производства холода и кондиционирования.

– Речь идет о его совершенствовании?

– Я бы назвал это оптимизацией. Мы являемся крупнейшим поставщиком коммерческих и промышленных холодильных систем, а поэтому у нас есть возможность работать напрямую с другими ведущими мировыми и китайскими поставщиками. Как результат – существенное снижение стоимости производства.

– То есть в стандартных решениях вы стремитесь достичь оптимального соотношения «цена – качество».

– Да, это так. Приведу хороший свежий пример. Связан он с технологией CAS-заморозки, основанной на принципе магнитного охлаждения. Можно сказать, это технологии будущего. Исследования в этом направлении уже давно ведутся в лабораториях разных стран, но японским коллегам первым удалось найти способ прикладного использования этой технологии в пищевой промышленности. Среди предприятий, где уже начали применять CAS-заморозку, оказались и китайские заводы по переработке рыбы, морепродуктов, овощей. Интересен тот факт, что абсолютно на всех этих производствах именно оборудование Yantai Moon (туннельные морозильники) было использовано в качестве платформы для внедрения магнитной заморозки.

– Как оценивают такой синтез технологий специалисты?

– Положительно. Причем звучат мнения о том, что японские изобретатели не боятся внедрять свои новые знания, технологии в уже готовую технику Yantai Moon, так как она более интересна по соотношению «цена – качество».

ОТ КАСКАДОВ ДО ТУННЕЛЕЙ

– Господин Гэ, расскажите о работе Yantai Moon в России.

– На российский рынок со своим современным оборудованием мы начали заходить сравнительно недавно – с 2000 года. Первыми о нас узнали на Дальнем Востоке, главным образом на рыбоперерабатывающих предприятиях, а затем и в европейской части страны в различных сегментах рынка.

Первым и наиболее популярным у российских рыбопромышленников оборудованием стали морозильные шкафы Yantai Moon. Кстати, по оценкам наших партнеров – инженеров компании «Технологическое оборудование», – до сих пор за столько лет у пользователей не было нареканий по поводу работы этой техники, никаких серьезных, кардинальных поломок или отказа оборудования.

Сегодня в России мы работаем по трем направлениям: пищевая переработка (рыба, мясо, птица и др.), нефтегазовое направление и направление кондиционирования воздуха (промышленное производство, атомная энергетика и др.).

Мы готовы предложить российскому рынку наш полный спектр продукции: холодильное оборудование, оборудование для кондиционирования воздуха и компрессоры для сжатия газов. То есть Yantai Moon производит оборудование с использованием всех существующих компрессорных технологий, это же относится и к хладагентам – мы работаем как с аммиаком, фреоном, пропаном и метаном, так и с более современным и безопасным хладагентом – углекислым газом (СО 2 ).

Мы участвуем в реализации проектов в различных отраслях на предприятиях по всему СНГ. Например, недавно завершили проект для Белорусской атомной электростанции, сейчас работаем с Южно-Уральской АЭС. Кроме того, госкорпорация Yantai Moon вышла на сотрудничество с Узбекистаном по государственным объектам, на этот раз это сфера пищевой промышленности. С нашим оборудованием для нефтяной отрасли работают предприятия в Туркменистане, Казахстане и России.

– Как вы организуете работу с клиентами в РФ?

– В Москве работает представительство Yantai Moon Co., Ltd, которое возглавляет директор по продажам в России и СНГ Ли Янь.

Официальным партнером Yantai Moon в России является дальневосточная инжиниринговая компания ООО «Технологическое оборудование».

– Какие технологии считаете перспективными и интересными для российской промышленности и в частности для рыбопереработки?

– Сегодня во всем мире активно переходят на каскадные холодильные системы, в которых в качестве хладагента используются СО 2 /аммиак или СО 2 /фреон. Это гораздо более экономичные и безопасные для окружающей среды и для человека установки. В этом году на специализированной международной выставке в Шанхае компания Yantai Moon заключила свой сотый договор на производство и поставку СО 2 каскадной системы. Думаю, цифра показательная.

Более того, именно наша компания создала самую большую в мире каскадную систему для завода пищевой переработки в городе Янтай (Китай), в которой задействовано 28 компрессорных агрегатов.

– Каскадные СО 2 холодильные системы могут использоваться только на больших производствах?

– Нет, не только. Следуя тенденциям рынка, мы разработали и свой моноблок – мини-каскад СО 2 . Такую установку в мире сейчас производят всего две компании – Yantai Moon и Maycom. Могу с полной уверенностью сказать, что отставания от конкурентов у нас нет. Мы полностью отвечаем и за качество технологий, и за обслуживание, и за энергосберегающие характеристики нашего оборудования. К тому же мы способны конкурировать по цене.

В России с каскадными холодильными системами пока знакомы мало, но, думаю, что и здесь они получат распространение благодаря своей привлекательной экономике. Так, в сравнении с обычной холодильной системой, СО 2 каскадная система дает 15-процентную экономию электричества. Плюс снижаются затраты на заправку хладагентом. Для сравнения: цена тонны углекислого газа в Китае составляет всего 57 долларов, а фреона – порядка 7000 долларов.

Еще одна современная технология, которая способна заинтересовать российских переработчиков, предназначена для штучной заморозки рыбы и любой другой пищевой продукции в больших объемах.

– Сегодня для этих целей используются туннельные или спиральные морозильные аппараты. В чем уникальность вашей разработки?

– Если возьмем рыбопереработку, то обычное производство штучной заморозки рассчитано в среднем на 30 тонн рыбы в сутки. Мы делаем от 100 до 300 тонн в сутки. Все благодаря умному распределению потоков сырья, поэтому нашу разработку мы называем «смарт-туннель».

По сути он представляет собой участок переработки и заморозки с автоматической выгрузкой на склад. Компьютер регулирует поток рыбы, которая поступает на заморозку по конвейерным лентам. При этом каждая секция (конвейер) подает рыбу в общую камеру заморозки на разное время.

В мире подобную систему сегодня делает только одна европейская компания, а теперь и мы – больше никто. И, опять же, Yantai Moon не боится конкурировать ни по качеству, ни по стоимости оборудования.

Думаю, об этих новинках и другом оборудовании Yantai Moon мы сможем рассказать подробнее на выставке в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге в этом году.

ЗНАКОМСТВО ЗАНОВО

– История Yantai Moon доказывает, что вы много работаете над развитием технологий, и в этом одна из главных задач для вашей корпорации.

– Без этого невозможно стать ведущим в мире производителем не только современных, но и новых технологий, а мы к этому стремимся.

– А какой Yantai Moon должны узнать в России?

– Наши цели – эффективно развивать все направления: и для пищевой промышленности, и для химической и нефтегазовой… Но мы ставим перед собой и еще более серьезную задачу – демонстрировать миру другой Китай: передовые технологии, иные комплектации, иной подход к самому процессу создания техники. Не копирование, а именно разработка технологий. Мы хотим, чтобы именно такой государственную корпорацию Yantai Moon знали и в России.

Официальный партнер Yantai Moon на территории России – ООО «Технологическое оборудование»:

690022, Россия, г. Владивосток,

Пр-т 100 лет Владивостоку, 159Е

Тел.: +7 (423) 234-01-43

e-mail: td-director@dvtexno.ru

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freezingsolution.ru

yantaimoon.com/om

Наталья СЫЧЕВА, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Июль 2017 г.

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