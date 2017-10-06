– Насколько мне известно, изменения в ФЗ «Об аквакультуре…» распространяются на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимались искусственным воспроизводством анадромных за счет собственных средств на основании договора до вступления в силу закона. А что будет с теми предпринимателями, которые заключили договоры после вступления в силу закона?
– Исходя из текущей редакции законопроекта, право на перезаключение договора на искусственное воспроизводство без торгов получат как предприятия, которые занимались искусственным воспроизводством до вступления в силу закона об аквакультуре, так и те, что запустили свои заводы в промежутке между вступлением в силу базового закона и формированием пакета подзаконных актов к нему.
Наконец-то услышаны наши просьбы приравнять нас к предприятиям, осуществляющим товарное рыбоводство. И мы рады, что все дальневосточные предприятия, работающие в режиме искусственного воспроизводства, в котором они «застряли» не по своей воле, будут переведены в долгожданный режим товарной аквакультуры.
А потому оценка законопроекта сегодня может быть лишь одна: очень надеемся и ждем, когда он будет принят. Потому что сейчас мы все больше проблем испытываем из-за текущей правовой неурегулированности. Новеллы, которые должны быть введены, в принципе, полностью отвечают нашим интересам.
– А много сейчас на Сахалине таких предприятий?
– На сегодняшний день предприятий, заключивших после вступления в силу закона об аквакультуре договор на искусственное воспроизводство, порядка десяти. Если говорить об объемах производства, то это около 100-120 миллионов. Это восьмая часть выпускаемых объемов.
Для всех законопроект решает самый главный вопрос – доступ к выращенному ресурсу. На сегодняшний день у нас нет прямой взаимосвязи между деятельностью заводов и изъятием продукции – объектов аквакультуры. Мы получаем право на вылов «окольными путями» – через промышленные объемы. Нам приходится преодолевать массу преград, подчас абсолютно абсурдных, чтобы получить доступ к ресурсу, который сами вырастили.
Последнее, конечно, не было бы так страшно, если бы нам не приходилось сталкиваться с различного рода спекуляциями, как со стороны государственных органов, так и со стороны рыбаков, которые любыми путями пытаются получить доступ к выращенной нами продукции, прикрываясь позицией, что она является федеральной собственностью.
Мы надеемся, что после вступления в силу опубликованного законопроекта спекуляции на тему принадлежности ресурса утихнут. Повторюсь, мы его сами вырастили и намерены сами его осваивать. Это суть нашей работы.
– Возможно, законопроект, если он вступит в силу без изменений, практически полностью решит ваши проблемы. Однако, как мне кажется, он лишь обострит конфликт между рыбаком и рыбоводом.
– Конфликт есть сейчас. Есть прямая конфронтация. Однако, как только рыбаки и рыбоводы разойдутся по разным правовым режимам, встанет единственный вопрос: как разделить объекты аквакультуры и водные биоресурсы. Для Сахалина ответ на него есть уже сейчас. Если вы возьмете путинные прогнозы по тихоокеанским лососям за последние пять-десять лет, то увидите, что осенняя кета на Сахалине формируется исключительно стадами заводского происхождения, кроме летней кеты реки Поронай (идет и промышляется она одновременно с горбушей и не является массовым объектом аквакультуры), «транзитной» амурской кеты на севере Сахалина, а также незначительных объемов дикой кеты северо-западной части острова. В этих районах нет рыбоводных заводов.
Понятно, что в этом вопросе не будет все так легко и просто. Но как сказано в Писании: «Дорогу осилит идущий».
В свое время наши предприятия – такие же добытчики и переработчики – решили идти по пути воспроизводства ресурса, поняв, что в перспективе эта стратегия принесет свои плоды. И как мы сейчас видим, они не ошиблись – ресурс себе надо выращивать! Ведь мы рыбой обеспечены, а те, кто просто ловил, остались ни с чем. Реки – это не бездонная бочка. Невозможно наращивать промысловые усилия бесконечно, никак не восполняя запасы.
– Как вы планируете решать вопросы рыбоохраны?
– В принципе, мы и сейчас решаем их самостоятельно. Базовые реки заводов находятся под охраной. Большинство из нас охраняет их, начиная с горбушовой путины, поддерживая естественное воспроизводство. Имея рыбоводный завод, не стоит пренебрегать нерестилищами, сохраняя которые мы получаем дополнительную прибавку к вылову. Работа по охране базовых водоемов отлажена, и мы знаем, как, что и когда делать. Рыбоводные реки на сегодня одни из самых охраняемых и заполняемых. Главная проблема, которую в перспективе нам придется решать, – как организовывать охранные мероприятия в морской акватории. Потому что мы видим, что основной браконьерский промысел перебазировался в море.
– А насколько проработаны юридические и технические детали «перехода» с договоров на искусственное воспроизводства на договоры пользования РВУ?
– Оценивать степень проработки юридических и технических деталей пока не приходится. Законопроект сейчас в стадии рассмотрения, а проектов подзаконных актов к нему не существует.
Исходя из текста проекта, основными критериями являются наличие договора об осуществлении искусственного воспроизводства за счет собственных средств (он есть у всех коммерческих рыбоводных предприятий), а также наличие зданий, сооружений и другого имущества, предназначенного для выращивания, содержания и выпуска.
Сегодня на всех предприятиях, которые заключили договоры на искусственное воспроизводство, ежегодно комиссией в составе территориальных органов Федерального агентства по рыболовству, бассейновых управлений, отраслевой науки проводится актирование производственных мощностей рыбоводных заводов.
В первом приближении проблем с переходом быть не должно. Но как оно будет на самом деле, время покажет.
Справка: Проект федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» размещен в базе Госдумы.
Согласно документу договор пользования РВУ будет заключаться на оставшийся срок действия договора на искусственное воспроизводство.
Изменения предусматриваются не только в закон об аквакультуре, но и в закон о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.
Ксения ПИСАРЕВА, Fishnews
Октябрь 2017 г.