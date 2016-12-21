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Заседание Правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе. Фото пресс-службы Минвостокразвития

В новой ТОР будут развивать рыбопереработку и судостроение

Правительственная подкомиссия одобрила создание пятнадцатой территории опережающего развития на Дальнем Востоке - в Николаевске-на-Амуре. Резидентами ТОР уже готовы стать девять компаний с общим объемом инвестиций более 3 млрд рублей.

Решение о формировании территории опережающего развития «Николаевск» приняла Правительственная подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе, председателем которой является вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минэкономразвития, новая ТОР будет создана в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровского края.

«Николаевск-на-Амуре на сегодняшний день очень сложная территория. Было принято нетипичное решение. Мультипликатор низкий. Соотношение требуемых бюджетных вложений в строительство инфраструктуры и частных инвестиционных средств всего 3,5», - сказал вице-премьер.

Краевые власти уверены, что формирование ТОР даст хороший толчок к социально-экономическому развитию северных территорий региона. По словам первого заместителя председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиционной, территориальной и промышленной политики Юрия Чайки, уже сегодня резидентами готовы стать девять компаний с общим объемом инвестиций более 3 млрд рублей. «Проекты, связанные преимущественно с рыбопереработкой и судоремонтом, позволят создать около 2,5 тыс. рабочих мест, а налоговые отчисления в бюджет превысят 250 млн рублей. В рамках инфраструктурной поддержки здесь планируется строительство ЛЭП, чтобы обеспечить население и бизнес-объекты стабильным электроснабжением», - рассказал зампредседателя краевого правительства.

Участники рынка, которые намерены реализовать в Николаевске-на-Амуре свои инвестпроекты, также положительно оценили решение правительственной подкомиссии. Как отметил директор рыбоперерабатывающего комбината «Восточное» Алексей Решетов, сегодня промышленники «уперлись в стену» в связи с отсутствием необходимых ресурсов, в частности, электроэнергии. Планируется, что ТОР поможет решить эту проблему.

На территории опережающего развития комбинат планирует создать два новых рыбоперерабатывающих завода. «Пока мы привлекаем сезонно до тысячи человек. Постоянный состав планируется порядка 150 работников. Сейчас мы работаем семь месяцев в году. При доступе к электроэнергии мы переведем заводы на круглогодичный график, а рабочие места увеличатся до 250 человек», - заявил Алексей Решетов.

На важность доступа к электричеству обратил внимание и директор компании «Босантур-2» Сергей Федоров, который собирается реализовать три проекта в сферах рыбопереработки и судостроения и сформировать более 500 новых рабочих мест. По словам главы компании, если в рамках территории опережающего развития протянуть высоковольтную линию, то затраты по ряду проектов уменьшатся в три раза.

Fishnews

НазадМетки: дальний востокправительствосудостроение

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