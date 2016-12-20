21 декабря 2016 года

Рыбная отрасль Приморья обезглавлена

Под домашний арест помещен вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко, сообщает ряд федеральных и региональных СМИ. По их данным, чиновник, курирующий в том числе вопросы рыбного хозяйства, подозревается в завышении ущерба от тайфуна Лайонрок.

Вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко был задержан правоохранительными органами по подозрению в покушении на мошенничество, пишет ТАСС.

«Российская газета» сообщает, что чиновника доставили во Фрунзенский суд Владивостока, где ему избрана мера пресечения в виде заключения под домашний арест сроком на два месяца. По информации газеты «Известия», представитель суда заявил, что ходатайство о домашнем аресте поступило от Следственного отдела УФСБ РФ по Приморскому краю.

Как уточнили в суде, Сергей Сидоренко проходит по уголовному делу, возбужденному по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», пишет информагентство «Регнум».

В администрации региона заявили, что ситуацию не комментируют, сообщают СМИ. «Сначала должны разобраться следственные органы», - заявили ТАСС в пресс-службе администрации. В Следственном управлении СК по Приморскому краю информагентству рассказали, что не возбуждали уголовного дела в отношении чиновника.

Агентство «Приморье 24» пишет, что вице-губернатор подозревается в завышении ущерба от тайфуна Лайонрок, полученную федеральную помощь в размере 40 млн рублей он якобы мог перевести на счета подконтрольных фирм.

Ранее появлялась информация, что в отношении Сергея Сидоренко проводится проверка. По сообщениям ряда СМИ, у брата вице-губернатора, руководителя ФГУП «Дальневосточное» Владимира Сидоренко были проведены обыски.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в администрации Приморья Сергей Сидоренко курирует вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли.

Fishnews