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Заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Фото пресс-службы правительства

Власти собираются разбирать «завалы» требований к бизнесу

Продолжается подготовка большой реформы контроля и надзора. Среди приоритетных направлений – распространение подхода оценки рисков, развитие профилактики нарушений, систематизация требований к бизнесу.

Паспорт проекта по реформе контроля и надзора был утвержден на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. «По сути, мы должны обновить идеологию работы всей системы контроля и надзора в нашем государстве, чтобы одновременно с сокращением рисков для жизни и здоровья людей перейти к современной модели контроля, которую принято называть партнерской, сервисной», – заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Проект он назвал одним из наиболее сложных и масштабных.

За счет реализации программы власти рассчитывают снизить административную нагрузку на предпринимателей, повысить администрирование контрольно-надзорных функций, а также сократить число смертельных случаев, заболеваний и отравлений, материального ущерба. Реализовывать проект предполагается с декабря 2016 по 2025 гг. включительно, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

И вновь об оценке рисков

Определено восемь приоритетных направлений. Это переход на риск-ориентированный подход с концентрацией проверок там, где выше риски для безопасности граждан; создание системы оценки результативности и эффективности контроля и надзора; усиление профилактики нарушений; систематизация требований, выполнение которых проверяют инспекторы; совершенствование кадровой политики; противодействие коррупции; информатизация госконтроля, а также повышение качества надзора на региональном и муниципальном уровнях.

Власти вновь заявили о важности внедрения системы оценки рисков. Уже с 2018 г. все плановые проверки должны будут осуществляться по объектам высокой категории рисков. Такой же подход будет применяться и к другим надзорным мероприятиям, в том числе внеплановым проверкам, сообщил министр РФ Михаил Абызов.

Главное – профилактика

Еще один акцент – профилактика в работе контролеров. Михаил Абызов пообещал, что в следующем году стартует масштабная работа на уровне регионов, территориальных контрольно-надзорных подразделений, по предупреждению особо опасных рисков. «Это означает, что в ежеквартальном режиме мы будем проводить открытые слушания по итогам проверок, которые надзорные ведомства будут проводить в течение 2017 года. В рамках этой работы будем обобщать выявленные нарушения, выявлять нарушения высокой степени опасности и будем готовить соответствующие методические рекомендации и разъяснения для бизнеса, как организовать свою работу, чтобы избежать нарушений в будущем», – заявил министр.

«В целом деятельность контрольно-надзорных органов должна быть переориентирована на предупреждение и профилактику нарушений», – подчеркнули в пресс-службе правительства.

Новые оптимизации

Ставка делается и на совершенствование работы с кадрами надзорных ведомств. «Это тоже сегодня обсуждалось. Высказывались в том числе предложения по оптимизации структуры контрольно-надзорных ведомств. На сегодняшний день на федеральном, региональном, межрегиональном, окружном уровне структур достаточно много, их деятельность может быть оптимизирована», – прокомментировал итоги заседания 21 декабря Михаил Абызов.

При этом министр добавил, что за счет высвобождаемых ресурсов получится в том числе поднять уровень оплаты труда инспекторского состава.

Большая ревизия документов

На заседании президиума совета при президенте Дмитрий Медведев особо остановился на планах по системному пересмотру требований к бизнесу. «Задача сложная, массив требований очень большой, но нужно разбирать завалы по отдельным секторам и видам деятельности, менять правила принятия новых требований. При этом имеется в виду и необходимость отмены существующих требований, если они поглощаются вводимым новым требованием», – заявил глава правительства. Напомним, что 1 октября прошлого года был введен принцип one in – one out при подготовке проектов нормативно-правовых актов.

«К 2025 году предстоит актуализировать и систематизировать обязательные требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по всем видам контроля и надзора. При этом должен соблюдаться принцип, что новое обязательное требование может вводиться только после отмены двух устаревших», – отметили в пресс-службе кабмина.

По 25 наиболее массовым видам контроля и надзора власти обещают, что в онлайн-режиме будут доступны исчерпывающие перечни требований для малого и среднего бизнеса, в соответствии с которыми проводятся проверки. Предполагается внедрять систему личных кабинетов. «В личном кабинете предприниматели смогут получить подробную консультацию по перечням обязательных требований, информацию о проведенных и планируемых контрольных мероприятиях, там же планируется реализовать и механизм самодекларирования», – заявили в пресс-службе Открытого правительства.

Уже в 2017 г. требования будут пересмотрены для 5 массовых видов деятельности: розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки, сообщили в пресс-службе. Также начнется пересмотр требований по 5 наиболее значимым видам контроля (надзора), включая надзор за соблюдением трудового законодательства, экологический надзор, санитарно-эпидемиологический надзор. В 2018 году требования обещают пересмотреть еще для 5 сфер бизнеса.

Как сообщалось ранее, по каждому из восьми приоритетных проектов общей программы также будут подготовлены свои паспорта, которые будут представлены до конца года.

Fishnews

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