23 декабря 2016 года

Поручения должны «настраивать» закон

Председатель Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Сергей Тимошенко считает, что текущие успехи рыбохозяйственного комплекса объясняются тем, что отрасль работает по «старым» законам.

Комментируя новый блок поручений президента по вопросам развития рыбного хозяйства, глава СПРК отметил, что поручения – это исключительный инструмент поправок в «Конституцию». А такой базовый документ не следует менять слишком часто. Он меняется только через опыт – поправки вносятся тогда, когда документ начал работать и пробелы стали очевидны. Тогда зреет понимание, что и где надо подрегулировать, сделать удобней и лучше для промышленников, для населения. «В нашем же случае поправки, поручения выходят почти после каждого очередного заседания комиссии, группы и т.п. Напрашивается вывод, что рыбной «Конституции» нет, а формируется она исключительно поручениями президента», – считает Сергей Тимошенко.

Руководитель союза выразил опасения, что отрасль «наступает на одни и те же грабли». «Мы повторяем ситуацию, сложившуюся перед президиумом Госсовета в прошлом году. Ведь к моменту проведения президиума Госсовета две трети поручений президента по развитию рыбопромышленного комплекса страны не были выполнены. А жаль, ведь направлены они были на «тонкую настройку» законодательной базы, сформированной после Госсовета 2007 года», – отметил собеседник Fishnews.

Он напомнил, что по итогам президиума Госсовета прежние поручения были сняты с контроля. Затем был сформирован новый перечень поручений, который и сейчас постоянно пополняется, но пока не в полной мере исполняется. «Хочу напомнить, что до 2019 года мы работаем по старому закону, который появился после Госсовета 2007 года. Все наши сегодняшние успехи, наш рост вылова, переработки, вложений в инфраструктуру и прочее, определены теми правилами и законами, а не бесконечно вносимыми поправками и предложениями», – заключил Сергей Тимошенко.

Fishnews