21 декабря 2016 года

Владимир Путин обновил список рыбных поручений

Перечень поручений президента охватывает вопросы по распределению инвестквот, контролю за ценами на рыбу, строительству рыбных рынков, аквакультуре и любительскому рыболовству.

Глава государства Владимир Путин утвердил новый перечень поручений по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Часть из них относится к разрабатываемым в настоящее время подзаконным актам, определяющим механизм распределения квот для инвестиционных целей.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правительству поручено предусмотреть требования «к инвесторам, осуществляющим производство рыбной и иной продукции из уловов водных биологических ресурсов, по наличию судов рыбопромыслового флота» и обязать инвестора «обеспечивать данные предприятия уловами водных биологических ресурсов», добытых по инвестквоте.

На рассмотрение кабмина вынесен и вопрос о целесообразности привязки распределения и закрепления инвестиционных квот к строительству рыбоперерабатывающих предприятий на территориях прибрежных субъектов РФ. На таком подходе настаивали как отраслевые ассоциации, так и приморские регионы. Президент также распорядился упростить порядок предоставления права на добычу водных биоресурсов для малого и среднего бизнеса. Срок исполнения поручений – до 1 марта 2017 г.

Важное место в поручениях отведено обеспечению рыбной продукцией населения. Вновь реанимированы планы по организации «в отдельных городах Российской Федерации рыбных рынков». Причем строительство рынков должно быть избавлено от избыточных административных барьеров и даже может рассчитывать на меры господдержки.

Правительству поручено проанализировать применение действующего механизма, который ограничивает допуск «отдельных видов рыбной продукции, происходящих из иностранных государств», к госзакупкам. ФАС России совместно с Минсельхозом и Минэкономразвития представит предложения, как сдержать рост цен на рыбопродукцию.

Отдельное поручение касается развития аквакультуры. Проекты по строительству на территории Карелии заводов для производства высококачественных комбикормов и мальков (смолта) – в целях снижения зависимости от иностранных поставщиков – могут получить помощь из бюджета. Вопрос о целесообразности выделения господдержки правительство рассмотрит совместно с властями республики.

В перечень также вошли поручения по поправкам к законопроекту о любительском рыболовстве, предусматривающим ограничение оборота жаберных сетей, по вопросам с определением страны происхождения рыбной продукции, изготовленной в открытом море, и по мерам поддержки отечественного производства рефконтейнеров.

Напомним, что до этого объемные перечни поручений президента, посвященные вопросам рыбной отрасли, выходили в марте и августе 2013 г., в мае 2014 г., а также в ноябре 2016 г. по итогам заседания президиума Госсовета.

Перечень поручений президента смотрите в рубрике «Официально» на сайте Fishnews.