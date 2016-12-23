23 декабря 2016 года

Крабовая путина удалась

У Западной Камчатки завершается лов камчатского краба, стартовавший 1 сентября. В этом сезоне промысел характеризуется максимальным количеством судов, наибольшими величинами уловов на судосутки и высокой степенью освоения ОДУ.

Больше квота – больше флота

С увеличением объемов общего допустимого улова краба в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах растет и количество добывающего флота. Так, в 2014 г. 28 судов осваивали квоты в объеме 5,102 тыс. тонн, в 2015 г. ОДУ составлял 7,381 тыс. тонн при 36 судах на промысле. В нынешней путине участвовало 40 судов-краболовов. Как и в предыдущие годы, они практически полностью освоят лимит – 9,115 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Для ученых очевидно, что количество добывающего флота продолжит расти и в 2017 г., когда с 1 сентября по 31 декабря в двух районах ему предстоит добыть уже 11,850 тыс. тонн краба.

В этом году институт отмечает сравнительно большое число судов, добывающих краба для его транспортировки в порты в живом виде. Количество такого флота увеличилось с 14 единиц в 2014 г. до 25 единиц – в текущем году. Объемы вылова этих судов составляют в среднем 43% всего камчатского краба, добытого у Западной Камчатки. В 2016 г. улов на судосутки промысла для судов, перевозящих краба в живом виде, составляет 10,2 тонны, для судов, производящих продукцию – 9,3 тонны.

Начиная с 2013 г., когда добыча камчатского краба была возобновлена после нескольких лет запрета, КамчатНИРО регулярно ведет мониторинг промысла у Западной Камчатки на судах компаний, входящих в Ассоциацию добытчиков краба Дальнего Востока. Полученные в течение четырех лет данные свидетельствуют о росте уловов промысловых самцов на ловушку, а также об общей тенденции увеличения среднего размера промысловых самцов.

Высокие промысловые показатели крабовой путины подтверждают результаты научно-исследовательских работ, проведенных летом этого года.

«Молодежи» становится меньше

Как рассказал заведующий лабораторией промысловых беспозвоночных КамчатНИРО Павел Иванов, по сравнению с данными прошлого года оцененный промысловый запас камчатского краба на всей исследованной площади шельфа Западной Камчатки практически не изменился. А на разрешенных для добычи участках Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзон численность самцов промыслового размера оказалась даже несколько выше оценок, полученных по результатам исследований 2015 г.

Вместе с тем специалисты института разделяют озабоченность коллег из ТИНРО-Центра по поводу продолжающегося третий год подряд снижения численности самок и непромысловых самцов. Ученые обращают особое внимание на значительное уменьшение этих групп в наиболее северных районах шельфа - Хайрюзовском и Северном Запретном. Там находятся основные зоны воспроизводства западнокамчатской группировки камчатского краба.

«Тенденция снижения количества самцов-пререкрутов, то есть ближайшего пополнения промыслового запаса краба, может оказать влияние на его величину уже в ближайшие годы. О снижении в течение последних лет уровня пополнения свидетельствует и увеличение размеров промысловых самцов краба как по результатам учетных съемок, так и по данным анализа уловов промысловых судов. В этих условиях крайне важным представляется обязательное проведение учетных работ в 2017 году. Их результаты дадут возможность получить объективную картину состояния западнокамчатской популяции камчатского краба», - подчеркнули в институте.

Fishnews