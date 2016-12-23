23 декабря 2016 года

Александр Кан: Рыбаки решают социальные вопросы

В Сахалинской области продолжает работу фонд «Родные острова», созданный рыбопромышленниками для реализации социальных проектов. Достигнув определенного этапа развития, бизнес понял, что может вести такую работу на системной основе, отмечет президент организации Александр Кан.

Рыбацкий бизнес не только поставляет продукцию на внутренний рынок и за рубеж, обеспечивает рабочие места и налоговые платежи, но и готов системно участвовать в решении социальных вопросов. Об этом заявили рыбопромышленные компании Сахалинской области, создав в нынешнем году региональный фонд «Родные острова». Организация содействует развитию спорта в регионе, помогает молодым талантам, занимается благотворительностью.

«За помощью к компаниям, которые впоследствии создали «Родные острова», люди обращались и раньше. Но на определенном этапе, достигнув определенных целей в бизнесе, мы поняли, что можем вести социальную работу на системной основе. Таким образом фонд принимает участие в социальном развитии нашей области», – рассказал в интервью Fishnews президент «Родных островов» Александр Кан.

Учредителями организации выступили компании «ПРК», «КУК», «Монерон», «Аквамарин», «Севрыбфлот», «СТК», «Пристань». Затем присоединиться к ним решили и другие компании – сегодня они являются участниками фонда: ООО «Каниф», ООО «ДВ-Флот», ООО «Горняк – 1», ООО «Далькреветка», ООО «Оплот Мира», ООО «Алаид», ООО «Заря».

«Родные острова» официально начали работу в марте, с того времени на реализацию деятельности уже направлено более 60 млн рублей. «Но еще до того как фонд заработал с юридической точки зрения, рыбаки участвовали в социальных проектах. Это создание крупного спортивного комплекса на базе бывшего летнего оздоровительного лагеря «Восток», – сообщил Александр Кан.

Предполагается, что в спорткомплексе круглый год можно будет заниматься волейболом, баскетболом, боксом, хоккеем, совершенствовать общую физическую подготовку. Будут и открытые площадки. Использовать решено самое современное оборудование. Запустить спорткомплекс в эксплуатацию планируется до конца 2017 г.

«Мы решили взять на себя роль инвестора в этом большом некоммерческом проекте. Спортивный комплекс создается полностью за счет средств бизнеса учредителей фонда. Работу мы ведем в контакте с правительством региона – выдвигаем свои идеи, узнаем о пожеланиях», – отметил президент «Родных островов». Возможно, на базе «Востока» будет создано нечто вроде пансионата, где дети смогут жить и тренироваться.

Fishnews также внимательно следит за проектом, который фонд реализует по возрождению отделения парусного спорта в Невельске. «Основную стройку удалось закончить до холодов, в зимнее время необходимо решить все «бумажные» вопросы. Это оформление самого здания и получение лицензии на ведение образовательной деятельности. Занятия начнутся уже в этом учебном году. Сначала – теория, а в море первые яхты выйдут в мае. Инвентарь поступил полностью», – рассказал о результатах Александр Кан. В фонде рассчитывают, что возрождение отделения парусного спорта поможет в повышении престижа профессии моряка.

Приоритеты работы фонда – не только содействие спорту, но и поддержка одаренных детей, талантливой молодежи. Так, «Родные острова» оказали поддержку арт-фестивалю «Заяви о себе».

Фонд участвует в организации спортивных соревнований, помогает нуждающимся семьям собрать детей в школу, поддерживает детишек с ограниченными возможностями, содействовал созданию женского кризисного центра, участвует в экологических проектах.

Сейчас в работе организации могут участвовать не только рыбопромышленные компании. К примеру, участником фонда стала угледобывающая компания «Горняк – 1».

«Вообще неважно, сколько средств ты тратишь, главное, что ты хочешь принимать участие в решении социальных вопросов. Помогать можно не только деньгами, но и, например, продукцией. Или еще чем-то. Вариантов много, самое важное – это желание», – уверен Александр Кан.

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