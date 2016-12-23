Владимир Путин отметил потенциал судостроения в Крыму

23 декабря 2016 года
Административные барьеры в уходящем году обсуждалась практически на всех площадках, которые собирались по вопросам рыбной отрасли, отмечает управляющий делами ВАРПЭ Вячеслав Бычков.
Большую обеспокоенность у рыбопромышленников вызывает скорое введение нового порядка оснащения судов техническими средствами контроля: заменить оборудование в срок успевают далеко не все, отметили в погрануправлении по восточному арктическому району по итогам встречи с представителями отрасли.
22 декабря 2016 года
В Петропавловске-Камчатском состоялось совещание руководства Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району с рыбопромышленниками и представителями отраслевых объединений. Участники обсудили проблемные аспекты взаимодействия и нормативные нововведения.
На встрече с президентом Владимиром Путины председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отдельно остановилась на том, какие инициативы сенаторов в уходящем году она считает ключевыми.
21 декабря 2016 года
Согласно регламентам Евросоюза, с 15 января 2017 г. судам придется предоставлять сертификаты на улов за трое суток до захода в порты. Из-за долгого оформления этих документов в России рыбаки Северного бассейна, поставляющие продукцию в ЕС, могут столкнуться с потерями времени и денег.
Работа, которую Россельхознадзор проводит совместно с Росрыболовством, всегда была направлена на то, чтобы браконьерская рыбопродукция не попадала в оборот, заявил глава ветеринарного ведомства Сергей Данкверт. Он отметил, что потребителю нужно быть внимательнее.
23 декабря 2016 года
Рыбохозяйственные ассоциации Северного бассейна примут активное участие в реализации протокольных поручений по итогам совещания вице-премьеров по подготовке подзаконных актов, касающихся инвестиционных квот.
В этом году капитаны и трал-мастера нескольких дальневосточных компаний побывали на предприятиях ведущих мировых производителей орудий лова в Дании, Норвегии и западной части России. Этот опыт позволил рыбакам сложить свое мнение об известных брендах.
В Сахалинской области продолжает работу фонд «Родные острова», созданный рыбопромышленниками для реализации социальных проектов. Достигнув определенного этапа развития, бизнес понял, что может вести такую работу на системной основе, отмечет президент организации Александр Кан.
У Западной Камчатки завершается лов камчатского краба, стартовавший 1 сентября. В этом сезоне промысел характеризуется максимальным количеством судов, наибольшими величинами уловов на судосутки и высокой степенью освоения ОДУ.
Административные барьеры в уходящем году обсуждалась практически на всех площадках, которые собирались по вопросам рыбной отрасли, отмечает управляющий делами ВАРПЭ Вячеслав Бычков.
Успешная реализация властями Карелии поручения президента – по производству собственных мальков и кормов – даст значительный импульс для развития товарной аквакультуры во всей стране, считает член Совета Федерации Игорь Зубарев.
Большую обеспокоенность у рыбопромышленников вызывает скорое введение нового порядка оснащения судов техническими средствами контроля: заменить оборудование в срок успевают далеко не все, отметили в погрануправлении по восточному арктическому району по итогам встречи с представителями отрасли.
Председатель Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Сергей Тимошенко считает, что текущие успехи рыбохозяйственного комплекса объясняются тем, что отрасль работает по «старым» законам.
В Ненецком автономном округе заключены договоры на право пользования двумя промысловыми участками для традиционного рыболовства. Семейная (родовая) община «Некуця» сможет пользоваться этими РПУ в течение 10 лет.
На Дальнем Востоке России завершила работу группа специалистов Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея. В ходе инспекции на одном из предприятий были выявлены нарушения.