Новости
Глава государства Владимир ПУТИН. Фото пресс-службы президента РФ

Владимир Путин отметил потенциал судостроения в Крыму

Судоремонт и судостроение глава государства Владимир Путин назвал в числе основных отраслей, которые могут быть перспективными на Крымском полуострове. В Росрыболовстве между тем заявили о возможности постройки в Севастополе пяти траулеров океанического класса.

О возможностях развития Крыма президент Владимир Путин рассказал на большой пресс-конференции 23 декабря. «Какие отрасли могли бы быть перспективными для Крыма? Разумеется, судоремонт, судостроение, отдельные направления химической промышленности. Они уже есть, в принципе работают неплохо, их нужно только поддержать. Разумеется, сельское хозяйство», - сказал глава государства. Также он отметил потенциал туризма на полуострове, сообщает корреспондент Fishnews.

Росрыболовство между тем заявило о возможности постройки на судостроительных предприятиях Севастополя пяти траулеров океанического класса. Об этом сообщил заместитель руководителя федерального агентства Петр Савчук на выездном совещании по перспективам развития и проблемным вопросам рыбопромышленного комплекса Крымского полуострова.

«Строительство траулеров океанического типа предусмотрено Стратегией долгосрочного развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, которая сейчас находится в завершающей стадии разработки», – заявил Петр Савчук. По информации федерального агентства, в настоящее время идет обсуждение проектов с потенциальными инвесторами.

Fishnews

НазадМетки: росрыболовствосудостроение

Похожие новости

23 декабря 2016 года

Вячеслав Бычков: Замалчивать барьеры для бизнеса не получится

Административные барьеры в уходящем году обсуждалась практически на всех площадках, которые собирались по вопросам рыбной отрасли, отмечает управляющий делами ВАРПЭ Вячеслав Бычков.

Камчатка поднимает вопрос с ТСК

Большую обеспокоенность у рыбопромышленников вызывает скорое введение нового порядка оснащения судов техническими средствами контроля: заменить оборудование в срок успевают далеко не все, отметили в погрануправлении по восточному арктическому району по итогам встречи с представителями отрасли.

22 декабря 2016 года

Рыбаков призвали уважительно относиться к пограничникам

В Петропавловске-Камчатском состоялось совещание руководства Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району с рыбопромышленниками и представителями отраслевых объединений. Участники обсудили проблемные аспекты взаимодействия и нормативные нововведения.

Спикер Совфеда высоко оценила поправки к закону о рыболовстве

На встрече с президентом Владимиром Путины председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отдельно остановилась на том, какие инициативы сенаторов в уходящем году она считает ключевыми.

21 декабря 2016 года

Требования ЕС угрожают российскому рыбному экспорту

Согласно регламентам Евросоюза, с 15 января 2017 г. судам придется предоставлять сертификаты на улов за трое суток до захода в порты. Из-за долгого оформления этих документов в России рыбаки Северного бассейна, поставляющие продукцию в ЕС, могут столкнуться с потерями времени и денег.

Сергей Данкверт призвал покупателей рыбы к внимательности

Работа, которую Россельхознадзор проводит совместно с Росрыболовством, всегда была направлена на то, чтобы браконьерская рыбопродукция не попадала в оборот, заявил глава ветеринарного ведомства Сергей Данкверт. Он отметил, что потребителю нужно быть внимательнее.

Лента новостей

23 декабря 2016 года

Рыбаки Севера подготовят предложения по механизму инвестквот

Рыбохозяйственные ассоциации Северного бассейна примут активное участие в реализации протокольных поручений по итогам совещания вице-премьеров по подготовке подзаконных актов, касающихся инвестиционных квот.

У российских тралов большое будущее

В этом году капитаны и трал-мастера нескольких дальневосточных компаний побывали на предприятиях ведущих мировых производителей орудий лова в Дании, Норвегии и западной части России. Этот опыт позволил рыбакам сложить свое мнение об известных брендах.

Александр Кан: Рыбаки решают социальные вопросы

В Сахалинской области продолжает работу фонд «Родные острова», созданный рыбопромышленниками для реализации социальных проектов. Достигнув определенного этапа развития, бизнес понял, что может вести такую работу на системной основе, отмечет президент организации Александр Кан.

Крабовая путина удалась

У Западной Камчатки завершается лов камчатского краба, стартовавший 1 сентября. В этом сезоне промысел характеризуется максимальным количеством судов, наибольшими величинами уловов на судосутки и высокой степенью освоения ОДУ.

Вячеслав Бычков: Замалчивать барьеры для бизнеса не получится

Административные барьеры в уходящем году обсуждалась практически на всех площадках, которые собирались по вопросам рыбной отрасли, отмечает управляющий делами ВАРПЭ Вячеслав Бычков.

Игорь Зубарев: В Карелии накоплен уникальный опыт по развитию рыбоводства

Успешная реализация властями Карелии поручения президента – по производству собственных мальков и кормов – даст значительный импульс для развития товарной аквакультуры во всей стране, считает член Совета Федерации Игорь Зубарев.

Камчатка поднимает вопрос с ТСК

Большую обеспокоенность у рыбопромышленников вызывает скорое введение нового порядка оснащения судов техническими средствами контроля: заменить оборудование в срок успевают далеко не все, отметили в погрануправлении по восточному арктическому району по итогам встречи с представителями отрасли.

Поручения должны «настраивать» закон

Председатель Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Сергей Тимошенко считает, что текущие успехи рыбохозяйственного комплекса объясняются тем, что отрасль работает по «старым» законам.

НАО нашел хозяев для рыбных участков

В Ненецком автономном округе заключены договоры на право пользования двумя промысловыми участками для традиционного рыболовства. Семейная (родовая) община «Некуця» сможет пользоваться этими РПУ в течение 10 лет.

Корейские специалисты оценили безопасность российской рыбы

На Дальнем Востоке России завершила работу группа специалистов Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея. В ходе инспекции на одном из предприятий были выявлены нарушения.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Планируете ли вы воспользоваться квотами «на инвестиционные цели»?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Александр ФОМИН

Президент ВАРПЭ

Александр ФОМИН

Чего добился регулятор?

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Мы заложили стимул для рыбаков обновлять флот

Все материалы

Интервью

Президент регионального фонда «Родные острова» Александр КАН

Президент регионального фонда «Родные острова»

Александр КАН

Рыбаки решают социальные вопросы

И.о. генерального директора «Нацрыбресурса» Евгений МАРЧУК

И.о. генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс»

Евгений МАРЧУК

Интересы рыбаков – в приоритете

Начальник Центра мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

Начальник Центра мониторинга рыболовства и связи

Артем ВИЛКИН

Наша цель – полностью уйти от бумаги

Заведующий лабораторией промысловых ракообразных ТИНРО-Центра Валерий КОБЛИКОВ

Заведующий лабораторией промысловых ракообразных ТИНРО-Центра

Валерий КОБЛИКОВ

Ситуация с крабами в целом спокойная

Все интервью

Личное мнение

Управляющий делами Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Вячеслав БЫЧКОВ

Управляющий делами ВАРПЭ

Вячеслав БЫЧКОВ

Замалчивать барьеры для бизнеса не получится

Исполнительный директор НКО «Ассоциация добытчиков минтая» Алексей БУГЛАК

Исполнительный директор НКО «Ассоциация добытчиков минтая»

Алексей БУГЛАК

К чему может привести «допинговый скандал» в рыболовстве?

Все материалы

Крупным планом

Дальневосточники оценили возможности тралов

Дальневосточники оценили возможности тралов

Сибирь заполонила «крымская» артемия

Сибирь заполонила «крымская» артемия

Все материалы

События

Росрыболовство и 15 ведущих отраслевых компаний России презентовали в Китае объединенную национальную экспозицию

Азиатский рынок узнал новый формат российской рыбы

В Москве прошла 21-я международная выставка оборудования, машин и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

Столица приняла «Агропродмаш»

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2016 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.