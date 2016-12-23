23 декабря 2016 года

Владимир Путин отметил потенциал судостроения в Крыму

Судоремонт и судостроение глава государства Владимир Путин назвал в числе основных отраслей, которые могут быть перспективными на Крымском полуострове. В Росрыболовстве между тем заявили о возможности постройки в Севастополе пяти траулеров океанического класса.

О возможностях развития Крыма президент Владимир Путин рассказал на большой пресс-конференции 23 декабря. «Какие отрасли могли бы быть перспективными для Крыма? Разумеется, судоремонт, судостроение, отдельные направления химической промышленности. Они уже есть, в принципе работают неплохо, их нужно только поддержать. Разумеется, сельское хозяйство», - сказал глава государства. Также он отметил потенциал туризма на полуострове, сообщает корреспондент Fishnews.

Росрыболовство между тем заявило о возможности постройки на судостроительных предприятиях Севастополя пяти траулеров океанического класса. Об этом сообщил заместитель руководителя федерального агентства Петр Савчук на выездном совещании по перспективам развития и проблемным вопросам рыбопромышленного комплекса Крымского полуострова.

«Строительство траулеров океанического типа предусмотрено Стратегией долгосрочного развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, которая сейчас находится в завершающей стадии разработки», – заявил Петр Савчук. По информации федерального агентства, в настоящее время идет обсуждение проектов с потенциальными инвесторами.

Fishnews