26 декабря 2016 года

Поправки по энерготарифам ждут подписи президента

Совет Федерации поддержал законопроект о внесении изменений в ФЗ «Об электроэнергетике». Законодатели рассчитывают, что уменьшение тарифов на Дальнем Востоке будет способствовать развитию бизнеса.

Напомним, поручение о выравнивании энерготарифов в регионах ДФО до среднероссийского уровня президент Владимир Путин дал в послании Федеральному Собранию в декабре 2015 г. Сейчас законопроект по итогам голосования в Совете Федерации направлен на подпись главе государства, сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития.

В Совфеде рассчитывают, что поправки создадут условия для ускоренного развития регионов Дальнего Востока. По словам зампредседателя Комитета СФ по экономической политике Виктора Рогоцкого, который представлял документ, сегодня в большинстве регионов ДФО тарифы на электроэнергию примерно в 2-2,5 раза выше, чем в среднем по России. «Для того чтобы они не достигли запредельных величин, государство дотирует эти регионы. Только на одну Чукотку уходит ежегодно 1 млрд рублей. Цель закона – уменьшение тарифов в дальневосточных регионах и приближение их к среднероссийским», – рассказал сенатор.

Чтобы компенсировать выпадающие доходы производителей электрической энергии, ее стоимость будут увеличивать в других регионах. Ориентировочно рост тарифов в Центральной России, на Урале и в Сибири составит 1,5%, он будет происходить постепенно – примерно на 0,9% ежегодно. В Совфеде отметили, что аналогичный механизм уже был использован для Республики Крым, Севастополя, Калининградской области.

Комитет Совета Федерации по экономической политике и рабочая группа по энергетике планируют осуществлять постоянный мониторинг реализации закона.

В Минвостокразвития уверены, что выравнивание энерготарифов будет способствовать развитию бизнеса. Глава министерства Александр Галушка подчеркнул, что за каждым новым проектом стоят новые предприятия, а значит, новые рабочие места для дальневосточников. «Это одно из ключевых решений для стимулирования экономики региона, оно даст мультипликативный эффект», – подчеркнул министр.

В Госдуме от выравнивания тарифов также ждут повышения привлекательности дальневосточных регионов. «Недостаточность развития энергетической инфраструктуры, высокие затраты на энергию, действительно, являются сдерживающими факторами для развития дальневосточных территорий и конкурентоспособности бизнеса. Снижение стоимости электроэнергии для промышленных потребителей до среднероссийского уровня – это новый горизонт планирования и развития экономики, деловой активности, перерабатывающего производства на Дальнем Востоке», - заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Кроме того, она подчеркнула, что правительство создаст механизм контроля за достижением на территориях Дальнего Востока планируемых цен и тарифов и на розничном рынке электроэнергии.

Fishnews