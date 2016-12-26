26 декабря 2016 года

Россия разработает программу оценки запасов в водах Сенегала

В рамках сотрудничества в области рыболовства Россия и Сенегал договорились о подготовке кадров для отрасли африканского государства на базе российских вузов. Также специалисты РФ подготовят научно-исследовательскую программу по оценке запаса пелагических рыб в ИЭЗ Сенегала.

В Москве завершила работу вторая сессия российско-сенегальской смешанной комиссии по рыболовству. Делегацию РФ на переговорах возглавил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, сенегальскую – министр рыболовства и морского хозяйства Умар Гейе.

Стороны обсудили перспективы развития научно-технического взаимодействия в области рыбного хозяйства, вопросы подготовки кадров для рыбопромышленной отрасли Сенегала на базе российских рыбохозяйственных вузов и ряд других направлений взаимовыгодного сотрудничества.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, представители двух стран договорились начать работу по разработке научно-исследовательской программы по оценке запаса пелагических рыб в исключительной экономзоне Сенегала. Кроме того, планируется расширить двустороннее сотрудничество в рамках международных организаций, в том числе ИККАТ и СИТЕС.

Государства активизируют сотрудничество в области контроля и борьбы с ННН-промыслом.

Особое внимание в ходе работы комиссии было уделено вопросам аквакультуры. Обе стороны подчеркнули обоюдную заинтересованность в развитии рыбоводства на территории Сенегала с участием представителей российского бизнеса путем реализации совместных проектов в этой области.

По итогам заседания российско-сенегальской смешанной комиссии по рыболовству подписан протокол.

Fishnews