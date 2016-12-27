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По данным статистики, в регионе сложились самые низкие на Дальнем Востоке цены на мороженую рыбу. Фото пресс-службы министерства торговли и продовольствия Сахалинской области

Островной регион оценил успехи «Доступной рыбы»

В ходе реализации проекта «Доступная рыба» в Сахалинской области удалось значительно снизить стоимость продукции на рыбном рынке. По данным статистики, в регионе сложились самые низкие на Дальнем Востоке цены на мороженую рыбу.

Напомним, о запуске проекта «Доступная рыба» региональные власти объявили в апреле 2015 г. и менее чем через месяц уже пошли первые поставки продукции. Отгрузка осуществлялась непосредственно с холодильников рыбодобывающих предприятий.

Главный козырь проекта – доступная цена. Она достигается как за счет оптимальной логистики, так и благодаря заключению прямых договоров, а также применению строго фиксированной торговой наценки – не более 15%, плюс транспортные расходы – в среднем от 3 до 7 рублей на килограмм продукции, рассказали Fishnews в пресс-службе министерства торговли и продовольствия Сахалинской области.

Особенностью проекта является использование ценников, где указывается отпускная и розничная стоимость, это позволяет обеспечить прозрачность механизма ценообразования для потребителей. Власти и бизнес сразу оговорили, какой ассортиментный перечень подпадает под новые правила. В него включили 11 наименований продукции: свежемороженые неразделанные горбуша, навага, камбала, минтай, сельдь, терпуг, корюшка, треска и три вида консервов.

За счет сокращения числа посреднических структур и обеспечения прозрачности хозяйственных операций удалось снизить цены на рыбную продукцию. Так, по данным областного минпромторга, терпуг подешевел в 2,8 раза, треска – в 2,2 раза, камбала – в 1,9 раза, навага – в 1,7 раза, минтай – в 1,6 раза, горбуша – в 1,2 раза. Понижающий тренд подтверждают и официальные данные Сахалинстата. Согласно его информации, в островном регионе в сравнении с субъектами ДФО сложились самые низкие цены на неразделанную мороженую рыбу: 87,1 рубля за килограмм. Это почти в 1,9 раза дешевле, чем в среднем по Дальнему Востоку. При этом в ноябре этого года зафиксирована позитивная динамика снижения цен по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. – 87,1 рубля против 92,7 рубля за килограмм.

Сейчас в проекте задействовано около 300 объектов торговли по всей Сахалинской области. За полтора года они продали порядка 2,4 тыс. тонн рыбы и рыбной продукции, в том числе около 19,8 тонны уловов из шестимильной зоны. На сегодня реализованные объемы выросли почти в полтора раза по сравнению с уровнем 2015 г. Рост продаж зафиксирован по муниципальным образованиям: в Южно-Сахалинске – на 9%; в Александровске-Сахалинском – на 50%; в Смирныховском районе – в 1,3 раза; в Анивском – 1,5 раза; Тымовском – в 1,7 раза; в Холмском, Макаровском, Южно-Курильском, Северо-Курильском – почти в 2 раза; в Долинском – в 2,3 раза; Ногликском – в 3 раза; Углегорском – 3,3 раза. Лидером потребления доступной рыбы стал Корсаковский район: с начала проекта реализация этого сегмента продукции здесь выросла в 5 раз.

Продажа рыбы и рыбной продукции осуществляется не только через объекты торговли, активно используется и формат ярмарок: в 2016 г. в Сахалинской области их было в разы больше, чем в прошлом году.

Этот год стал стартовым и для проекта по освоению рыбных ресурсов в шестимильной зоне в рамках «Доступной рыбы». Его смысл – в том, что каждый житель области на основании разрешительных документов может не только рыбачить для собственных нужд, но и реализовать пойманный улов. Для этого были определены соответствующие торговые площадки и места на действующих ярмарках, функционируют специализированные закупочные центры.

Организованная продажа уловов «шестимильки» производится и за пределами населенных пунктов, в местах массового вылова. Такие торговые пункты для рыбаков-любителей оснащены соответствующими информационными конструкциями и стилизованными прилавками.

Fishnnews

  • По данным статистики, в регионе сложились самые низкие на Дальнем Востоке цены на мороженую рыбу. Фото пресс-службы министерства торговли и продовольствия Сахалинской области
  • Реализация проекта «Доступная рыба» осуществляется в Сахалинской области с апреля 2015 г. Фото пресс-службы регионально министерства торговли и продовольствия
  • Отгрузка ведется непосредственно с холодильников рыбодобывающих предприятий . Фото пресс-службы министерства торговли и продовольствия Сахалинской области
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