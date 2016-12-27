27 декабря 2016 года

Таможенный кодекс ЕАЭС получил четыре подписи

Главы России, Армении, Казахстана и Киргизии подписали Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Документ также будет направлен для подписания в Республику Беларусь.

Подписание Таможенного кодекса ЕАЭС состоялось в рамках заседания Высшего совета Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге 26 декабря. Во встрече приняли участие президент Армении Серж Саргсян, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, президент РФ Владимир Путин и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Президенты рассмотрели согласованный пятью главами правительств стран ЕАЭС проект Таможенного кодекса. В СМИ прошла информация, что документ не скрепил своей подписью лидер Казахстана. Однако в официальном сообщении пресс-службы ЕЭК говорится, что кодекс подписан президентами Армении, Казахстана, Киргизии и России и будет направлен для подписания в Республику Беларусь.

На вопрос журналистов, подписал ли Таможенный кодекс президент Киргизии, Тигран Саркисян ответил: «Кыргызстан подписал Таможенный кодекс. Со стороны Кыргызстана не подписано заявление относительно того, как мы будем выстраивать внешнеэкономическую деятельность. Это связано с тем, что наши коллеги предлагают уточнить формулировку относительно приоритетности снятия барьеров и изъятия ограничений на внутреннем рынке».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК, президент России Владимир Путин в своей приветственной речи отметил, что странами ЕАЭС много сделано по подготовке Таможенного кодекса, в который «заложен целый ряд важных правовых нововведений, отвечающих самой передовой мировой практике».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании не присутствовал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отсутствие Александра Лукашенко на заседании ОДКБ и подписании Таможенного кодекса ЕАЭС не помешает обсуждать вопросы, связанные с интеграцией между государствами. «Все документы ранее были полностью согласованы с нашими белорусскими партнерами», – цитирует Дмитрия Пескова Рен-ТВ.

Fishnews