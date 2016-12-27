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Траловый промысел минтая. Фото предоставлено РРПК

Рыбаков на минтаевой путине ожидают тяжелые льды

От Приморья в охотоморской минатевой путине примет участие 21 предприятие, по расчетам регионального департамента рыбного хозяйства, их вылов к апрелю должен превысить 330 тыс. тонн. Однако наука предупреждает рыбаков о крайне тяжелых условиях мореплавания.

27 декабря на заключительном в текущем году заседании Приморского рыбохозяйственного совета промышленники, представители краевой администрации и ученые обсудили подготовку к будущей минтаевой путине.

Как рассказал начальник отдела рыболовства и сохранения ВБР департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья Виктор Анисимов, в будущем году предприятиям края выделено 381 тыс. тонн минтая в Охотском море. Это на 4 тыс. тонн больше, чем в уходящем году.

Распределение квот минтая предприятий Приморья по районам промысла выглядит следующим образом: в Северо-Охотоморской подзоне – 131,4 тыс. тонн (на 1,6 тыс. тонн больше, чем в 2016 г.), в Западно-Камчатской подзоне – 123,6 тыс. тонн (+ 2,1 тыс. тонн), в Камчатского-Курильской подзоне – 82,4 тыс. тонн (+0,4 тыс. тонн), в Восточно-Сахалинской подзоне – 43,7 тыс. тонн (+1,3 тыс. тонн).

В промысле в Охотском море примет участие 21 предприятие края. Как было отмечено на совете, по сравнению с 2016 г. их количество не изменилось. Основной объем квот пользователи планируют освоить в феврале-марте, сообщает корреспондент Fishnews.

«В 2017 году предприятия намерены выставить на промысел охотоморского минтая 60 рыбодобывающих судов, из которых 34 – крупнотоннажные. Кроме того, для переработки сырца будет выставлено 3 плавбазы», – сообщил Виктор Анисимов.

Ориентировочно, по расчетам департамента, к 10 апреля 2017 г. вылов минтая должен составить 330,2 тыс. тонн. Таким образом, большая часть квоты будет освоена (на 86,7%). Из этого объема порядка 9% будет выловлено силами среднетоннажного флота. По информации рыбаков, 18 предприятий края планируют в зимне-весенний период полностью освоить квоты.

Важную информацию для рыбаков озвучил заведующий лаборатории минтая и сельди ТИНРО-Центра Анатолий Смирнов. Говоря о плюсах будущей путины, докладчик отметил, что запасы минтая находятся на стабильном уровне. «В 2017 году в промысел вступит поколение 2011 года. Это хорошее урожайное поколение. Плюс на подходе еще одно урожайное поколение 2012 года», - рассказал ученый. Вместе с тем он воздержался от долгосрочного прогноза, о котором попросили рыбаки. Хотя добавил, что различные исследования говорят, что снижаются запасы планктона, кормовой базы и, вполне вероятно, следуют ожидать смены «урожайного» тренда. Однако до 2020 г. ситуация, по словам специалиста, скорей всего, будет «неплохой».

Акцент Анатолий Смирнов сделал на условиях будущей путины. Он сообщил, что, по информации синоптиков и океанологов, прогноз на погодные и ледовые условия негативный. По его словам, ожидается почти в два раза больше штормовых дней. «Зима и весна будут очень суровыми: увеличение площади льда составит 30%. Будут происходить подвижки льда из-за разнонаправленности склонов, перемены ветров и т.д. Мы надеемся, что восточный канал не закроется и флот не окажется в ледяной ловушке. Мы рекомендуем рыбакам в январе приложить максимум промысловых усилий на входе в залив Шелихова, на севере Западно-Камчатской и Восточно-Сахалинской подзоны. Последняя будет закрываться льдами стремительно», – отметил представитель института.

Он также добавил, что наука не намерена поддерживать сокращение сроков промысла минтая в будущем году. И еще раз подчеркнул: «Промысел будет крайне тяжел с точки зрения мореплавания. Мы направили всю подробную информацию в Росрыболовство. Подготовьтесь к будущей путине основательно».

Fishnews

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