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Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей СЕНЬКО

Сергей Сенько: Вопросов пока больше, чем ответов

При подготовке правовых актов по инвестиционным квотам необходимо исходить из целей, которые планируется достичь в итоге, и торопиться с разработкой документов не нужно, считает председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей Сенько.

Декабрь – время подводить итоги. Самым резонансным событием этого года стало внесение изменений в федеральный закон о рыболовстве. Инвестиционные квоты – основной вопрос, который сегодня достаточно широко обсуждается на всех уровнях: и в Правительстве, и в законодательных органах, и в рыбацком сообществе.

«Сразу хочу сказать, что большинство рыбаков не одобряли, да, наверное, и не одобряют, тот подход, который в итоге предусмотрели в законе в отношении инвестиционных квот», - поделился мнением по этому вопросу с корреспондентом Fishnews председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей Сенько.

Он напомнил: рыбопромышленники неоднократно говорили, что для развития отечественного рыбопромыслового судостроения необходимы иные механизмы, например налоговые льготы для верфей, решения вопросов по ввозным пошлинам и др. Большой вопрос у рыбаков вызывает и готовность судостроительной отрасли. «Тем не менее закон принят в том виде, в каком принят – необходимо как-то реагировать», – прокомментировал руководитель АСРКС.

В настоящее время идет разработка подзаконных актов по инвестиционным квотам. «Что касается предлагаемых вариантов подзаконных актов – на сегодняшний день их уже столько, что, похоже, сами разработчики путаются в них. К процессу подготовки подключились два вице-премьера, различные министерства, субъекты Федерации и рыбацкое сообщество. Кроме того, президент Российской Федерации постоянно дополняет критерии отбора инвестиционных проектов. Но даже сейчас не совсем ясно, куда же мы идем, что хотим получить в итоге, - отмечает Сергей Сенько. – Честно говоря, с моей точки зрения, первый вариант подзаконных актов, разработанный Росрыболовством, был наиболее понятен, во всяком случае, был виден итог, чего мы хотим. В частности, в отношении Дальнего Востока речь шла о строительстве судов для промысла минтая и сельди».

Теперь же, в результате многочисленных обсуждений и высказывания различных мнений, добавились сначала новые объекты промысла, затем расширился перечень типов судов и районов промысла, перечисляет председатель правления АСРКС. В результате, по его мнению, стала непонятна «точка приложения» тех денежных средств и ресурсов рыбаков, которая бы отвечала запросам государства в целом.

«На мой взгляд, необходимо достаточно четко определить, каких целей планируется достичь в итоге, и, исходя из этого, уже готовить проекты правовых актов. Думаю, что в данном случае торопиться не надо», - полагает Сергей Сенько.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

НазадМетки: дальний востокправительстворосрыболовствосудостроение

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