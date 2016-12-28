28 декабря 2016 года

Андрея Крайнего предлагают в президенты ВАРПЭ

Вопрос о выборах президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров планируется рассмотреть на внеочередном собрании 25 января.

Рассмотреть на выборах президента ВАРПЭ кандидатуру Андрея Крайнего, который до начала 2014 г. возглавлял Росрыболовство, предложило сахалинское ООО «Союзокеан». Как отметили в компании, избрание на столь ответственный пост должно проходить на конкурентной основе. «Союзокеан» предлагает рассмотреть кандидатуру Андрея Крайнего и выражает надежду, что члены ВАРПЭ выдвинут и других достойных кандидатов.

«Я думаю, что альтернативные выборы всегда лучше безальтернативных», - заявил Fishnews Андрей Крайний. Экс-глава Росрыболовства подтвердил, что к нему обратились рыбаки и он согласился участвовать в выборах. Андрей Крайний отметил, что сейчас нужна альтернатива не только в случае выборов президента ВАРПЭ, но и в обсуждении путей развития отрасли.

Ранее Совет ВАРПЭ на состоявшемся 3 ноября заседании единогласно поддержал кандидатуру Германа Зверева, президента Ассоциации добытчиков минтая, на пост президента ВАРПЭ.

Fishnews