На Сахалине собираются открыть крабовый завод

28 декабря 2016 года
Рыбаки и пограничники – союзники в деле сохранения водных биоресурсов, подчеркнул на совещании с представителями отрасли начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области Сергей Кудряшов. Он отметил важность диалога в решении общих вопросов.
27 декабря 2016 года
Вышел в свет очередной выпуск журнала «Fishnews – Новости рыболовства». В этот раз под конец года мы не только подводим итоги работы ведущих «рыбных» регионов страны, но и оцениваем роль, которую за последние 10 лет приобрели отраслевые объединения, приурочив номер к юбилею Ассоциации добытчиков минтая.
На заседании Приморского рыбохозяйственного совета обнародовали информацию по основным путинам 2016 г. Общий вылов региона на 15 декабря составил 774,813 тыс. тонн, что на 66,9 тыс. тонн выше уровня прошлого года.
26 декабря 2016 года
В нынешнем году Амурское и Сахалинское бассейновые управления продолжили совместную работу в сфере воспроизводства водных биоресурсов. Специалисты обмпенялись опытом в мечении кеты и бонитировке осетра.
23 декабря 2016 года
У Западной Камчатки завершается лов камчатского краба, стартовавший 1 сентября. В этом сезоне промысел характеризуется максимальным количеством судов, наибольшими величинами уловов на судосутки и высокой степенью освоения ОДУ.
22 декабря 2016 года
На Дальнем Востоке к вылову в первом квартале 2017 г. рекомендовано почти 1,2 млн. тонн водных биоресурсов. Свыше 90% этого объема приходится на минтай и сельдь, а основным районом промысла станет Охотское море.
28 декабря 2016 года
Из-за решения Приморского теруправления Росрыболовства ООО «Интеррыбфлот» может не получить промбилеты для своих десяти судов до конца года и понести серьезный ущерб. Официально причиной отказа по заявкам стало неверное написание кода ОКАТО, но компания уверена, что все дело в предвзятом отношении.
Вопрос о выборах президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров планируется рассмотреть на внеочередном собрании 25 января.
При подготовке правовых актов по инвестиционным квотам необходимо исходить из целей, которые планируется достичь в итоге, и торопиться с разработкой документов не нужно, считает председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей Сенько.
По данным прокуратуры Хабаровского края, за 11 месяцев 2016 г. общая сумма ущерба, причиненного водным биоресурсам, превысила 78 млн рублей, однако в добровольном порядке возмещено всего около 4 млн. Столь низкий показатель связывают с недостаточной эффективностью раскрытия и расследования дел.
Рыбаки и пограничники – союзники в деле сохранения водных биоресурсов, подчеркнул на совещании с представителями отрасли начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области Сергей Кудряшов. Он отметил важность диалога в решении общих вопросов.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю поставило под сомнение результаты аукционов по распределению участков под марикультуру в Приморском крае.
В Камчатском крае реализуется проект по увеличению количества точек розничных продаж рыбной продукции. В регионе обеспечивают и стимулируют спрос на рыбу и морепродукты.
К 27 декабря российские пользователи освоили 4,606 млн тонн водных биоресурсов. Это на 5,1% выше уровня прошлого года. Напомним, всего за 2015 г. было выловлено 4,4 млн тонн ВБР.
Сегодня прибрежные бригады Крымского полуострова используют 428 баркасов и яликов, до вхождения региона в состав России в нем работало 279 таких судов. Число пользователей водных биоресурсов увеличилось до 267 (в 2014 г. их было 89).
Исследования ТИНРО-Центра выявили в фукусовых водорослях самые высокие среди растений содержание полифенолов и антиоксидантную активность. Еще одним преимуществом использования этого макрофита в пищевой промышленности и медицине является его абсолютная безопасность.