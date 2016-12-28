28 декабря 2016 года

На Сахалине собираются открыть крабовый завод

Уже в следующем году «Курильский универсальный комплекс» планирует запустить на Сахалине завод по производству продукции из дальневосточных морепродуктов, прежде всего краба. Создание предприятия отвечает задачам, которые ставит перед отраслью руководство страны, считают в компании.

Завод по выпуску продукции из краба готовится ввести в эксплуатацию ООО «КУК». Предприятие создается в Невельске. Говорить о производительности пока рано, в первую очередь потому, что сейчас продукция подобного рода на внутренний рынок не поставляется. «КУК» должен стать первой в стране компанией, которая запустит предприятие такого рода. Уже сейчас можно отметить, что на заводе будет использоваться современное, высокотехнологичное оборудование, рассказал Fishnews генеральный директор «Курильского универсального комплекса» Александр Кан. Запуск предприятия запланирован на сентябрь следующего года.

Руководитель ООО «КУК» отметил, что по ассортименту есть много разных вариантов – помимо крабовой предполагается выпускать продукцию и из других морепродуктов. Важный момент, это будет исключительно продукция глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью и только для внутреннего рынка, мелкий опт и розница, подчеркнули в компании.

«Сейчас перед отраслью стоят задачи по замене морально устаревшего флота, повышению качества продукции, глубокой переработке водных биоресурсов. Наша компания также стремится к этому, хотя у нас специфический объект промысла – краб. В основном крабовая продукция, выпускаемая отечественными компаниями, идет за рубеж, в живом виде. Мы хотим изменить ситуацию. Насытить внутренний рынок готовой продукцией, сформировать культуру потребления внутри страны, чтобы впоследствии спрос сам формировал предложение», – заявил Александр Кан.

Fishnews