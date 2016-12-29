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Для работы с японцами на Курилах готовят план

Власти Сахалинской области и Министерство иностранных дел рассмотрели пакет предложений по совместному российско-японскому хозяйствованию на южных Курильских островах. Напомним, взаимодействовать планируется в том числе в сфере рыбного хозяйства.

В ближайшее время документ, содержащий конкретные шаги, будет предложен японской стороне. А накануне его детали обсудили на рабочей встрече губернатор Олег Кожемяко, член Совета Федерации от Сахалинской области Дмитрий Мезенцев и заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, совещание прошло в рамках исполнения решений, выработанных по итогам визита президента Владимира Путина в Японию 15-16 декабря. Результатом этой поездки стала целая серия двусторонних договоренностей.

Так, с нового года между двумя странами будет упрощен визовый режим. Сейчас обсуждаются возможности свободного приграничного перемещения между соседствующими Сахалином и Хоккайдо. По мнению Олега Кожемяко, это нововведение в самой ближайшей перспективе способно вывести на новый уровень сотрудничество между деловыми кругами.

Бизнес-структуры обеих государств уже демонстрируют готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений. В ходе визита главы российского государства в Японию Сахалинская область заключила с иностранными партнерами ряд договоренностей.

Тенденция к укреплению сотрудничества отмечена и на уровне Сахалина и Хоккайдо. В частности, немало примеров взаимодействия в рыбной отрасли – по приобретению японского оборудования для переработки.

На недавней встрече в Токио Олег Кожемяко и губернатор префектуры Хоккайдо Такахаси Харуми договорились о продолжении совместной работы по восьми направлениям плана сотрудничества, который ранее предложила японская сторона. Он включает развитие транспортной и портовой инфраструктуры, создание медицинских центров, расширение туристических связей, содействие в освоении российского Дальнего Востока, реализацию проектов в области энергетики и сельского хозяйства.

Используя японский опыт и технологии, на Сахалине планируется организовывать производства в том числе в сельском хозяйстве и рыбной отрасли.

«Мы готовы предоставить возможности для участия японских компаний и в реализации проектов на Южных Курилах: при строительстве жилья, дорог, создании мусороперерабатывающих производств и в сфере аквакультуры», - обратился тогда глава российского региона к Харуми Такахаси.

На встрече в российском министерстве иностранных дел уточнили пакет предложений по совместной хозяйственной деятельности на Южных Курильских островах. Участники совещания обсудили возможные шаги регионального правительства в поддержку договоренностей, ранее достигнутых Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Fishnews

НазадМетки: дальний востокправительствосахалиняпония

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