30 декабря 2016 года

Инспекторам могут добавить функций

Правительство должно представить предложения по наделению инспекторов лесного надзора, надзора в области охраны водных объектов и надзора в области охраны объектов животного мира дополнительными полномочиями по пресечению нарушений в сфере природопользования.

Вопрос полномочий в сфере природоохраны был поднят на «Форуме действий» ОНФ в ноябре. В пленарном заседании участвовал глава государства Владимир Путин.

Представитель Иркутской области Сергей Апанович предложил проработать ситуацию и наделить инспекторов лесного надзора, охотнадзора, рыбнадзора общими полномочиями по защите природы. Это позволит безболезненно для бюджета увеличить штат природоохранных инспекторов и повысить эффективность работы по защите окружающей среды, заявил участник форума.

Президент с идеей согласился. «По поводу перекрестных полномочий для тех, кто занимается охраной леса, охотой или рыболовством. Полностью согласен, нужно это сделать. Готов это поддержать», – заявил Владимир Путин.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в официальном перечне поручений отразили, о каких видах госнадзора идет речь. Правительству поручено 1 апреля 2017 г. представить предложения о внесении в законодательство РФ предложений, предусматривающих «наделение должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор, государственный надзор в области использования и охраны водных объектов, федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, дополнительными полномочиями по пресечению правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования, а также по составлению протоколов о таких правонарушениях».

Fishnews