09 января 2017 года

Игорь Евтушок: Чтобы голос был услышан, он должен быть не один

Сегодня опасность истребления минтая сведена к минимуму и это произошло благодаря упорной и последовательной политике Ассоциации добытчиков минтая, отмечает ее первый президент - председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот» Игорь Евтушок.

Лето 2006 г. можно считать отправной точкой в истории АДМ. Игорь Евтушок стал первым президентом этого отраслевого объединения. «Создание АДМ в тот момент было жизненно необходимым, ведь проблемы возникали не только на рынке икры минтая. Существовали и другие трудности, которые можно было преодолеть только объединившись. Чтобы голос был услышан, он должен быть не один», - подчеркнул в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот».

По словам Игоря Евтушка, в тот момент российский рынок не отличался стабильностью, а в таких условиях всегда трудно понять, в каком направлении двигаться. Каждому руководителю было ясно, что предприятие нужно вести к прогрессу, вкладываться, учитывая все риски, но государственная политика в рыбной отрасли еще не была определенной, законы были не до конца проработаны, отметил первый президент АДМ.

«Спасти рыбную отрасль тогда могли только сами рыбопромышленники, которые не теоретически, а на практике познавали новые экономические реалии и вынуждены были лавировать между противоречивыми законами и непредсказуемым рынком. Главным стало донести свою точку зрения до государственных органов и убедить их в своей правоте, опираясь на факты и цифры», - обратил внимание Игорь Евтушок.

Он рассказал, что первым крупным проектом ассоциации стала защита интересов рыбопромышленников в вопросе дальнейшего воспроизводства минтая и сохранения его популяции посредством введения ограничений на изъятие икры до 4,5%. «Мы довольно долго отстаивали свою точку зрения по этой проблеме и сумели добиться положительного решения. Сегодня опасность истребления минтая сведена к минимуму, и это произошло благодаря упорной и последовательной политике АДМ, - заявил собеседник «Fishnews – Новости рыболовства». - Я убежден, что, если бы не существовало Ассоциации добытчиков минтая, нам бы вряд ли это удалось. Возникали и другие проблемы, которые можно было решить только общими усилиями, поэтому сразу стало понятно – мы затеяли хорошее дело для общей пользы: работать командой всегда легче, чем поодиночке».

Появление АДМ сами рыбопромышленники восприняли с энтузиазмом - возник реальный центр, в который стекалась информация из регионов. Данные анализировались, и на основе этого анализа принимались важные решения, вносились конкретные предложения по развитию отрасли, с которыми ассоциация выходила в высшие эшелоны власти. «Были, конечно, и скептики, но в целом идея создания ассоциации пришлась по душе, и спустя 10 лет могу сказать: зародившись в непростых условиях, на энтузиазме единиц, АДМ сегодня – это ассоциация, заставившая себя уважать, известная не только в России, но и мире, - подчеркнул Игорь Евтушок. - С ней считаются зарубежные партнеры, признают ее значимость, к мнению членов АДМ прислушиваются и в госорганах, так что тогда, в 2006-м, это был великий почин во имя сохранения и возрождения рыбопромышленного комплекса страны».

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