10 января 2017 года

Как будет оформляться улов – в новом приказе

Приказ Минсельхоза о порядке оформления ветеринарно-сопроводительных документов регулирует в том числе и вопросы получения ВСД на уловы водных биоресурсов до поступления на переработку и (или) место ветеринарно-санитарной экспертизы.

Минсельхоз приказом от 27 декабря 2016 г. № 589 обновил порядок оформления ветеринарно-сопроводительных документов. Переиздавать документ потребовалось в связи с изменением в 2015 г. закона о ветеринарии.

Согласно приказу, цель правил организации работы по оформлению ВСД – обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольных товаров, подтверждение эпизоотического благополучия территорий, мест производства подконтрольных товаров по заразным болезням животных и обеспечение прослеживаемости.

Как сообщает корреспондент Fishnews, новый документ регламентирует в том числе вопросы электронной сертификации, с использованием Федеральной государственной информационной системой в области ветеринарии.

Закон предусматривает оформление ветеринарно-сопроводительных документов на уловы водных биоресурсов до их поступления на переработку и (или) на место проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Заниматься такими ВСД могут уполномоченные лица организаций либо индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров.

Порядок регламентирует, каким образом уполномоченные лица организации и ИП могут зарегистрироваться во ФГИС.

В порядке также перечислено, какие права доступа могут предоставляться зарегистрированным пользователям системы. В частности, это «сертификация уловов ВБР».

Такое право доступа как раз и предоставляется уполномоченному лицу организации, осуществляющей добычу ВБР, или индивидуальному предпринимателю, осуществляющему добычу, который может оформлять ВСД на уловы водных биоресурсов до их поступления на переработку и (или) место проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Перечень продукции животного происхождения в данном случае регламентирован приказом Минсельхоза от 18 декабря 2015 г. № 646.

Пользователи, получившие право доступа «сертификация уловов водных биоресурсов», в числе тех, кто может оформлять во ФГИС электронную заявку на получение ветеринарно-сопроводительного документа. Как следует из текста порядка, в этом случае заявитель указывает, что обращение должно быть рассмотрено в автоматическом режиме (длительность рассмотрения – в течение часа с момента оформления).

Fishnews